Армия и оружие
Политика СегодняПять мирных сирийцев погибли в результате турецких обстрелов
«Погибли трое наших военнослужащих, также пять мирных жителей потеряли жизни, десятки мирных жителей ранены в результате массированного турецкого обстрела гражданских районов по всей линии границы», - говорится в сообщении.
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Космос
NASA опубликовало 3D-карту Луны
Космическое ведомство США на своем официальном сайте опубликовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit, которая прежде всего предназначена для художников и создателей компьютерной графики.
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента — до 27 тысяч рублей.
Происшествия
Стрельбу возле синагоги в Германии открыли неизвестные
Возле синагоги города Галле в Германии 9 октября произошло несколько выстрелов.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Авто
Lada Vesta с вариатором встала на конвейер
АвтоВАЗ объявил о запуске производства Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией японского бренда Jatco.
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Политика
Зеленский поговорил с главой МИД Нидерландов о расследовании дела MH17
Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с министром иностранных дел Стефом Блоком о сотрудничестве страны в расследовании крушения малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году.
Футбол
Ибрагимович сравнил свой памятник со статуей Свободы
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал открытие статуи в честь себя.
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Сборная Аргентины ушла от поражения в товарищеском матче с Германией
Игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Германии голы забили Серж Гнабри (15-я минута) и Кай Хавертц (22), у аргентинцев отличились Лукас Аларио (66) и Лукас Окампос (85), который провел свой дебютный матч за национальную команду.
Армия и оружие
Индия хочет закупить российские истребители
Армия и оружие
Трамп заявил о вывозе пленных боевиков ИГ с севера Сирии
США проводят эвакуацию «самых опасных» пленных боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из северных районов Сирии.
Наука
Пересмотрен механизм глобального потепления
В сентябре сообщалось об исследовании ученых Ратгерского университета в США, которые выяснили, что увеличение температуры Мирового океана из-за изменения климата приводит к значительному упадку рыбного хозяйства, что усугубляется чрезмерной добычей морепродуктов.
Происшествия
В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки
В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Наука
Генетически отредактированный бык стал отцом безрогих телят в США
Футбол
Мюллер хочет покинуть «Баварию» в январе
Нападающий Томас Мюллер хочет покинуть «Баварию».
Теннис
Шарапова заявила о приближении к финишу карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что приблизилась к финишу карьеры, передает РИА "Новости".
Политика
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
Футбол
«Зенит» сыграет с «Томью» 30 октября
Недвижимость
Стоимость 100 самых дорогих квартир Москвы выросла на 10%
По состоянию на конец сентября в свободной продаже в Москве находилось только две премиальные квартиры с ценой выше $50 тыс. за кв.м. Эксперты добавили, что 45% самых дорогих премиальных квартир предлагается на первичном рынке, остальные – на вторичном.
Здоровье
Губернатор назвал недопустимым отсутствие пандуса в больнице РЖД
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил подчиненным срочно разобраться в скандале в Ершове, где у частной больницы при РЖД не оказалось пандуса.
Игры
Релиз DOOM Eternal перенесли на весну 2020 года
Новая дата релиза Doom Eternal - 20 марта 2020 года.
Баскетбол
В Китае приостановили показ матчей НБА из-за скандального твита
Китайский государственный телеканал CCTV приостановил показ предсезонных матчей НБА.
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.