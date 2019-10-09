Армия и оружие

Политика СегодняПолитика СегодняПять мирных сирийцев погибли в результате турецких обстрелов

«Погибли трое наших военнослужащих, также пять мирных жителей потеряли жизни, десятки мирных жителей ранены в результате массированного турецкого обстрела гражданских районов по всей линии границы», - говорится в сообщении.
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