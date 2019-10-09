Армия и оружие

RuNews24.ruRuNews24.ruПять мирных жителей Сирии погибли при турецких обстрелах

Арабо-курдская вооруженная коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) заявила, что жертвами турецких обстрелов стали пять мирных жителей Сирии, еще десятки людей получили ранения различной степени тяжести, сообщает агентство Reuters. В СДС также рассказали о гибели трех бойцов.
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