Арабо-курдская вооруженная коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) заявила, что жертвами турецких обстрелов стали пять мирных жителей Сирии, еще десятки людей получили ранения различной степени тяжести, сообщает агентство Reuters. В СДС также рассказали о гибели трех бойцов.

Пять мирных жителей Сирии погибли при турецких обстрелах

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