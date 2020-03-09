Пресс-секретарь отметил, что поставки происходят по цене без премии, на чем и настаивал Минск. Апрельские поставки нефти от небольших российских компаний еще не обговорены. По словам Тищенко, переговоры будут проходить с учетом ситуации на мировом рынке нефти.

Пять небольших российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

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