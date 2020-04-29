29 апреля в Амурской области зарегистрировано пять новых случаев COVID-2019. По одному заболевшему проживают в Благовещенске и Белогорске, двое - в Тынде, один - в Бурейском районе. С нарастающим итогом в регионе выявлено 46 случаев коронавируса.

Пять новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области

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