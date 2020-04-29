29 апреля в Амурской области зарегистрировано пять новых случаев COVID-2019. По одному заболевшему проживают в Благовещенске и Белогорске, двое - в Тынде, один - в Бурейском районе. С нарастающим итогом в регионе выявлено 46 случаев коронавируса.

Пять новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области

Здоровье Названы самые опасные при коронавирусе заболевания Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность. 15

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 18

Фигурное катание Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.

Общество Стало известно, сколько смоленских медиков заражено COVID-19 Сегодня, 30 апреля, общее количество заражённых коронавирусом в Смоленской области достигло 429 человек.

Недвижимость Новостройки в России подорожали из-за дешевой ипотеки «Большинство девелоперов полагает, что дешевая ипотека вновь подстегнет покупателей к сделкам после снятия карантина, а „обнуление“ нефти заставит их, как и во все предыдущие кризисы, прятать накопления в недвижимости», — сказал эксперт. 10

Происшествия Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за разбитый автомобиль в ходе потасовки с ее водителем осенью 2018 года около гостиницы "Пекин". 188

Происшествия Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе» Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил. 156

Общество В Иркутской области ужесточен режим самоизоляции Указ о продлении и усилении режима самоизоляции подписал сегодня, 30 апреля, врио главы региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области. 6

Происшествия Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек. 5

Футбол Селюк призвал «Крылья Советов» разорвать контракт с вратарем Фроловым Фролов защищает цвета "Крылья Советов" с зимы этого года. В текущем сезоне он провел за самарский клуб 3 матча.

Происшествия Более 10 рыбацких домиков загорелись под Воронежем Более 10 рыбацких домиков загорелись в Рамонском районе Воронежской области. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба МЧС России. 10

Происшествия Акбулак может быть закрыт на карантин Ранее на карантин в Оренбуржье уже были закрыты города Абдулино и Ясный.

Общество На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. 93

Общество Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2). 474

Происшествия В Томской области умер первый пациент с коронавирусом В Томской области зарегистрирован первый случай смерти пациента с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Происшествия СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 40

Энергетика Нефть снова опустилась в «красную зону» Лондон, 28 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торгов 28 апреля на Лондонской бирже. 38