Коронавирус
ТелепортПять новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области
29 апреля в Амурской области зарегистрировано пять новых случаев COVID-2019. По одному заболевшему проживают в Благовещенске и Белогорске, двое - в Тынде, один - в Бурейском районе. С нарастающим итогом в регионе выявлено 46 случаев коронавируса.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Число амурчан, контактировавших с заболевшими коронавирусом, выросло до 475 человек
Амур.инфовчера в 20:30
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 06:01, Ашберн
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Энергетика
«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ
Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса «Газпром» приготовился к резкому обрушению спроса на экспорт газа.
Lenta.ru 04:35
Экономика
USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»
Холдинг USM Алишера Усманова объявил, что договорился о приобретении 100% "ИКС Холдинга" Антона Черепенникова.
Интерфакс 04:20
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Фигурное катание
Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина
Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru 05:01
Общество
Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева
Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
Общество
Стало известно, сколько смоленских медиков заражено COVID-19
Сегодня, 30 апреля, общее количество заражённых коронавирусом в Смоленской области достигло 429 человек.
Readovka67.ru 05:34
Недвижимость
Новостройки в России подорожали из-за дешевой ипотеки
«Большинство девелоперов полагает, что дешевая ипотека вновь подстегнет покупателей к сделкам после снятия карантина, а „обнуление“ нефти заставит их, как и во все предыдущие кризисы, прятать накопления в недвижимости», — сказал эксперт.
Эксперт Северо-Запад 05:13
Происшествия
Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева
Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за разбитый автомобиль в ходе потасовки с ее водителем осенью 2018 года около гостиницы "Пекин".
Российская газета 04:12
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
Происшествия
Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил.
Коммерсантъ вчера в 10:19
Общество
В Иркутской области ужесточен режим самоизоляции
Указ о продлении и усилении режима самоизоляции подписал сегодня, 30 апреля, врио главы региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области.
Байкал24 03:20
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Футбол
Селюк призвал «Крылья Советов» разорвать контракт с вратарем Фроловым
Фролов защищает цвета "Крылья Советов" с зимы этого года. В текущем сезоне он провел за самарский клуб 3 матча.
Vprognoze.ru вчера в 09:54
Происшествия
Более 10 рыбацких домиков загорелись под Воронежем
Более 10 рыбацких домиков загорелись в Рамонском районе Воронежской области. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба МЧС России.
Известия вчера в 23:05
Происшествия
Акбулак может быть закрыт на карантин
Ранее на карантин в Оренбуржье уже были закрыты города Абдулино и Ясный.
Газета Оренбуржье 04:17
Общество
На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства
Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
Авто
УАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей
Автоновости дня 03:28
Политика
В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны
РЕН ТВ вчера в 12:10
Здоровье
Работники уфимской больницы записали видеообращение к Владимиру Путину
Работники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уф записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.
ГлавУфа 04:34
Общество
Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости вчера в 03:03
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Происшествия
В Томской области умер первый пациент с коронавирусом
В Томской области зарегистрирован первый случай смерти пациента с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:09
Шоу-бизнес
3-летняя дочь Пелагеи сделала себе макияж
Популярной фолк-певице Пелагее не приходится скучать на карантине, который она проводит с 3-летней дочерью Тасей.
Bimru.ru 02:54
Гаджеты
Флагманский десятиядерник Core i9-10900K отличился в 3DMark Time Spy
Для сравнения, актуальный флагманский восьмиядерный Core i9-9900K в том же тесте выдаёт около 11 тыс баллов.
3DNews 27 апреля в 08:24
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
Энергетика
Нефть снова опустилась в «красную зону»
Лондон, 28 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торгов 28 апреля на Лондонской бирже.
REGNUM 28 апреля в 14:44
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 28 апреля в 04:25