Общее число заболевших в регионе превысило 70 человек. 2 мая в Приамурье подтверждено пять новых случаев коронавируса: три - в Белогорске, по одному - в Тынде и в Прогрессе. Всего выявлено 72 случая COVID-2019.

Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области

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