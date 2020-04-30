Коронавирус

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Общее число заболевших в регионе превысило 70 человек. 2 мая в Приамурье подтверждено пять новых случаев коронавируса: три - в Белогорске, по одному - в Тынде и в Прогрессе. Всего выявлено 72 случая COVID-2019.
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Среди заболевших есть маленькие дети: количество амурчан заразившихся COVID-19 снова увеличилось

Амур.инфо03:43

Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области

Телепорт03:13

В Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости03:56

5 новых случаев заражения коронавирусом в Амурской области подтверждены 2 мая

ГТРК Амур03:22

Количество случаев коронавируса в Приамурье перевалило за 70: за последние сутки выявили еще 5 заболевших

АСН2403:13

Больше всего заболевших за день — в Белогорске: оперативная информация

Амурская правда03:44

В Приамурье число случаев коронавирусной инфекции увеличилось до 72

ИА Порт Амур03:39
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
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Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Продолжение «Сумерек»: Стефани Майер не на шутку разволновала фанатов

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Газета.Ru 10:37
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Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
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Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости 30 апреля в 14:27
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Шоу-бизнес

Мадонна заявила о наличии у нее антител к коронавирусу

Американская певица Мадонна заявила о наличии у нее антител к коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 11:44
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Кино

На YouTube-канале Киностудии им. Горького опубликуют более 500 фильмов

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Футбол

ФИФА рассматривает переход на систему «весна-осень»

Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни рассказал о том, что организация рассматривает переход на систему "весна-осень", передает Reuters.
Газета.Ru 10:45
Авто

АвтоВАЗ в мае объявил скидки на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
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Общество

Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей

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Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве

В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

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Общество

Собянин оценил отношение москвичей к коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители города в первое время серьезнее относились к опасности распространения коронавируса, чем сейчас.
Известия 08:47
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Игры

GTA 2 – самая странная часть серии. Там был киберпанк и вид сверху, по игре сняли фильм

В Нью-Йорке же сняли 8-минутную короткометражку, одновременно использовавшуюся в качестве рекламы игры и ее вступления: (карта Центрального района Anywhere-Сити) Помимо неопределенной локации, GTA 2 стала единственной частью серии, действие которой разворачивается в будущем.
Cyber.sports.ru вчера в 11:34
Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

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Общество

Тест на коронавирус покажет результат на третий день после заражения

Тест на коронавирус показывает результат не третий день после предполагаемого заражения.
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Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
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Наука

Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
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Здоровье

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на аборты в России на время пандемии коронавируса.
РИА Новости 11:14
Общество

Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом

Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35
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Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

РИА Новости 05:34
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Общество

Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве

Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
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Общество

Кошка принесла котёнка для спасения в госпиталь

Кошка принесла котенка в госпиталь в Стамбуле Такая удивительная и трогательная история произошла в Стамбуле, Турция.
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