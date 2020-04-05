Коронавирус
ФАНПять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки число зараженных коронавирусом выросло на пять человек в Алтайском крае. В данный момент на территории региона официально зарегистрировано 12 случаев заражения опасной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по региону.
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Общество
В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля
В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
Происшествия
Россиянин скончался от коронавируса в Таиланде
В больнице района Бангламунг города Паттайя 5 апреля от коронавируса скончался россиянин.
Здоровье
Названа наиболее уязвимая перед коронавирусом категория людей
Наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей назвал доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире телеканала "Россия 1".
Происшествия
В Москве нашли двух сбежавших из дома детей
Полиция нашла двоих детей, которые в воскресенье вечером ушли из дома в Москве и не выходили на связь.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Экономика
Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России
В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Общество
В Китае выявили коронавирус у 13 граждан, вернувшихся из Москвы
Власти китайской провинции Хэйлунцзян (граничит с Россией) за последние сутки зарегистрировали 13 случаев заражения коронавирусом COVID-19 среди граждан Китая, которые вернулись из России.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Общество
В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом
Тест четырехлетней малайской тигрицы по кличке Надиа показал положительный результат.
Общество
В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу
Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
Технологии
Компания Apple создала защитные щитки для медицинских работников
Американская компания Apple объявила о создании защитных лицевых щитков, которые предназначены для медицинских работников.
Армия и оружие
Под Триполи сбит военно-транспортный самолет
Триполи, 6 апреля 2020, 02:01 — REGNUM Военно-транспортный самолет, принадлежащий Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, был сбит недалеко от Триполи, сообщает Reuters.
Экономика
Власти Бурятии будут договариваться с ТРЦ о помощи арендаторам
Алексей Цыденов рассказал о мерах поддержки предпринимателей Глава Бурятии Алексей Цыденов дал интервью республиканским телеканалам, в котором рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией.
Экономика
ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул
На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Экономика
СМИ узнали о новых мерах властей без «серьезной поддержки» бизнеса
В новом плане нет «серьезных денежных мер поддержки бизнеса», утверждают собеседники издания.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Общество
В Перми расширен список организаций, которым разрешили работать
В Пермском крае оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией расширил список организаций, которым с 6 апреля разрешили работать во время режима всеобщей самоизоляции.
Экономика
Силуанов заявил о готовности России к «новой экономической реальности»
По словам Силуанова, резервов хватит, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и бюджете.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Общество
Генсек ООН: в мире произошла вспышка домашнего насилия из-за карантина
Гутерреш подчеркнул, что по мере усиления экономического и социального давления и страха из-за вспышки COVID-19 в последние недели в мире растет количество случаев насилия в семье.
Общество
Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска
После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
Общество
Власти Новосибирской области назвали условие для отмены карантина
В ходе оперативного совещания Травников поручил региональному Роспотребнадзору разработать рекомендации, как прекратить режим самоизоляции в Новосибирской области, ранее продленный до 30 апреля.
Общество
Трамп пригрозил России и Саудовской Аравии высокими пошлинами на нефть
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
В России за последники сутки закфиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Часть стены обрушилась над входом в больницу в Северске
Над входом в корпус терапевтического отделения клинической больницы города Северска в Томской области в понедельник обрушилась часть стены.
Здоровье
Названы три дополнительных симптома при заражении коронавирусом
Ученые рассказали, какие симптомы являются дополнительными при коронавирусе.
Происшествия
Водитель погиб в ночном ДТП на улице Чернышевского
В результате 22-летний водитель "14-й" погиб на месте, еще 4 участника ДТП были госпитализированы: 35-летний водитель "Гранты", 27-летняя женщина и 25-летний мужчина из этого же автомобиля, пассажиры "14-й" - двое мужчин 23 и 22-х лет.