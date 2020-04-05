За сутки число зараженных коронавирусом выросло на пять человек в Алтайском крае. В данный момент на территории региона официально зарегистрировано 12 случаев заражения опасной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по региону.

Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

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