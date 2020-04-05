Коронавирус

ФАНФАНПять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки число зараженных коронавирусом выросло на пять человек в Алтайском крае. В данный момент на территории региона официально зарегистрировано 12 случаев заражения опасной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по региону.
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В Алтайском крае выявили еще пять новых случаев коронавируса

Алтайская правдавчера в 19:54

В Алтайском крае выявили еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией

Банкфаксвчера в 13:27

Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

АМИТЕЛвчера в 12:15

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

РИА Новостивчера в 12:40

Пять новых случаев Сovid-19 подтверждены в Алтайском крае

Местное время (Рубцовск)вчера в 12:17

Пять новых случаев коронавируса подтвердили в Алтайском крае

Катунь 24вчера в 12:16

Еще пять человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

Толквчера в 12:46
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Общество

В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:40
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Происшествия

Россиянин скончался от коронавируса в Таиланде

В больнице района Бангламунг города Паттайя 5 апреля от коронавируса скончался россиянин.
Российская газета вчера в 13:55
Здоровье

Названа наиболее уязвимая перед коронавирусом категория людей

Наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей назвал доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире телеканала "Россия 1".
Lenta.ru 01:03
Происшествия

В Москве нашли двух сбежавших из дома детей

Полиция нашла двоих детей, которые в воскресенье вечером ушли из дома в Москве и не выходили на связь.
ТАСС вчера в 17:52
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Экономика

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:44
Общество

В Китае выявили коронавирус у 13 граждан, вернувшихся из Москвы

Власти китайской провинции Хэйлунцзян (граничит с Россией) за последние сутки зарегистрировали 13 случаев заражения коронавирусом COVID-19 среди граждан Китая, которые вернулись из России.
Коммерсантъ вчера в 02:29
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня 04 апреля в 11:30
Общество

В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом

Тест четырехлетней малайской тигрицы по кличке Надиа показал положительный результат.
Gazeta.SPb 00:38
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна вчера в 13:18
Технологии

Компания Apple создала защитные щитки для медицинских работников

Американская компания Apple объявила о создании защитных лицевых щитков, которые предназначены для медицинских работников.
Невские Новости 01:14
Армия и оружие

Под Триполи сбит военно-транспортный самолет

Триполи, 6 апреля 2020, 02:01 — REGNUM Военно-транспортный самолет, принадлежащий Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, был сбит недалеко от Триполи, сообщает Reuters.
REGNUM вчера в 19:01
Экономика

Власти Бурятии будут договариваться с ТРЦ о помощи арендаторам

Алексей Цыденов рассказал о мерах поддержки предпринимателей Глава Бурятии Алексей Цыденов дал интервью республиканским телеканалам, в котором рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией.
Байкал-Daily вчера в 23:54
Экономика

ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул

На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Московский Комсомолец 04 апреля в 19:54
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ вчера в 11:48
Экономика

СМИ узнали о новых мерах властей без «серьезной поддержки» бизнеса

В новом плане нет «серьезных денежных мер поддержки бизнеса», утверждают собеседники издания.
РБК 00:45
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК 04 апреля в 06:35
Общество

В Перми расширен список организаций, которым разрешили работать

В Пермском крае оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией расширил список организаций, которым с 6 апреля разрешили работать во время режима всеобщей самоизоляции.
ВЕТТА 01:18
Происшествия

Под Саратовом обнаружен скелет человека

REGNUM 01:01
Экономика

Силуанов заявил о готовности России к «новой экономической реальности»

По словам Силуанова, резервов хватит, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и бюджете.
RT на русском вчера в 20:35
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости вчера в 10:50
Общество

Генсек ООН: в мире произошла вспышка домашнего насилия из-за карантина

Гутерреш подчеркнул, что по мере усиления экономического и социального давления и страха из-за вспышки COVID-19 в последние недели в мире растет количество случаев насилия в семье.
Аргументы недели 01:11
Общество

Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости вчера в 19:21
Общество

Власти Новосибирской области назвали условие для отмены карантина

В ходе оперативного совещания Травников поручил региональному Роспотребнадзору разработать рекомендации, как прекратить режим самоизоляции в Новосибирской области, ранее продленный до 30 апреля.
Известия 00:58
Общество

Трамп пригрозил России и Саудовской Аравии высокими пошлинами на нефть

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.
Lenta.ru вчера в 20:53
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

В России за последники сутки закфиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Peterburg2.ru вчера в 07:18
Происшествия

Часть стены обрушилась над входом в больницу в Северске

Над входом в корпус терапевтического отделения клинической больницы города Северска в Томской области в понедельник обрушилась часть стены.
ТАСС вчера в 23:44
Здоровье

Названы три дополнительных симптома при заражении коронавирусом

Ученые рассказали, какие симптомы являются дополнительными при коронавирусе.
ToDay News Ufa вчера в 14:07
Происшествия

Водитель погиб в ночном ДТП на улице Чернышевского

В результате 22-летний водитель "14-й" погиб на месте, еще 4 участника ДТП были госпитализированы: 35-летний водитель "Гранты", 27-летняя женщина и 25-летний мужчина из этого же автомобиля, пассажиры "14-й" - двое мужчин 23 и 22-х лет.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:24
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