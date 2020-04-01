По месту жительства под наблюдением участковых врачей находятся 4 тыс. 194 кубанца, говорится в сообщении оперативного штаба. Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее лечение от коронавируса в Краснодарском крае продолжали проходить 13 человек.

с чего всё началось

Еще по 26 лабораторным исследованиям получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии. Из новых зараженных три женщины и двое мужчин в возрасте от 35 до 69 лет. Трое из них находятся в Краснодаре и двое – в Сочи.

На Кубани выявили пять новых заболевших коронавирусом

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