Происшествия
Кубань 24На Кубани выявили пять новых заболевших коронавирусом
Еще по 26 лабораторным исследованиям получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии. Из новых зараженных три женщины и двое мужчин в возрасте от 35 до 69 лет. Трое из них находятся в Краснодаре и двое – в Сочи.
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с чего всё началось
По месту жительства под наблюдением участковых врачей находятся 4 тыс. 194 кубанца, говорится в сообщении оперативного штаба. Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее лечение от коронавируса в Краснодарском крае продолжали проходить 13 человек.Кубань 2403:57
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Подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани
Администрация Краснодарского края03:56
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