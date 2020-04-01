Происшествия

Кубань 24Кубань 24На Кубани выявили пять новых заболевших коронавирусом

Еще по 26 лабораторным исследованиям получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии. Из новых зараженных три женщины и двое мужчин в возрасте от 35 до 69 лет. Трое из них находятся в Краснодаре и двое – в Сочи.
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с чего всё началось

На Кубани выявили пять новых заболевших коронавирусом

По месту жительства под наблюдением участковых врачей находятся 4 тыс. 194 кубанца, говорится в сообщении оперативного штаба. Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее лечение от коронавируса в Краснодарском крае продолжали проходить 13 человек.
Кубань 2403:57

Подробнее о событии

Подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани

Администрация Краснодарского края03:56

На Кубани еще пять человек заболели коронавирусом

СочиСтрим04:35

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 апреля 2020 года: подтверждено еще пять заболеваний

КП - Кубань04:11

На Кубани выявили 5 новых случаев коронавируса

Россия.Кубань05:32

На Кубани число зараженных коронавирусом выросло на 5 человек

РБК Краснодар03:25

Стали известны подробности о пяти новых заболевших коронавирусом на Кубани

Блокнот Краснодар04:15

В России подтвердили 440 новых случаев коронавируса

Кубань 2404:08
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Политика

В США вылетел самолёт с помощью от РФ

ИжевскИнфо.РУ 01:18
Происшествия

Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.
РИА Новости 06:57
Политика

Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:17
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Кино

Продюсеры фильма «Спутник» перенесли премьеру в интернет

Из-за закрытия кинотеатров в связи с пандемией коронавируса продюсеры российского фильма «Спутник» — компании «Водород», Art Pictures Studio (принадлежит «Национальной медиа группе» и Федору Бондарчуку), Hype Film и «НМГ Студия» совместно с Sony Pictures — пошли на вынужденное решение выпустить его только на онлайн-платформах.
Коммерсантъ 09:51
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Российская газета 10:04
Авто

Mazda отзывает в России одну машину 20-летней давности

Под отзыв попал седан Mazda Xedos-9, реализованный 22 декабря 1999 года.
Коммерсантъ 07:21
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили

"АвтоВАЗ" повысил цены на свои машины в среднем на один процент, сообщил РИА Новости представитель компании.
РИА Новости 10:18
Общество

Минкомсвязи создаст систему отслеживания нарушений карантина

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал о разработке системы, которая позволит отследить нарушение условий режима самоизоляции.
Профиль 10:07
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ вчера в 14:18
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Италия вышла на стабильный уровень заражения коронавирусом

Уровень заражения в городе стабильный и, возможно, скоро пойдет на спад. По словам Фонтана, роста зараженных больше нет.
Live24 10:16
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Происшествия

Жительницу Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе

Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тыс. рублей жительницу Салавата, которая в соцсетях сообщила ложную информацию о случаях заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 09:17
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Шоу-бизнес

Валерий Комиссаров объяснил свое участие в порноскандале

Бывший продюсер телевизионного реалити-шоу «Дом-2» и экс-депутат Госдумы Валерий Комиссаров объяснил свое участие в порноскандале, связанном с популярной блогершей Дарьей Зотеевой (псевдоним - Инстасамка).
Московский Комсомолец 09:58
Здоровье

В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом

Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Известия 09:35
Шоу-бизнес

Божена Рынска рассказала о суррогатной матери, которая родила ей дочь

Правда, из-за проблем со здоровьем эмбрионы не приживались даже у суррогатных матерей.
Телепрограмма 07:25
Экономика

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Piter.tv вчера в 01:02
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Здоровье

Врачи Тульской области получат материальное поощрение

Врачи Тульской области получат материальное поощрение.
Первый Тульский 07:44
Энергетика

США названы победителем в нефтяной войне с Россией

Индустрия сланцевой нефти в США больше всего пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России.
ToDay News Ufa 09:21
Космос

Яркий неопознанный объект появился на поверхности Луны

Исследователи стали очевидцами неопознанного летающего объекта, который засветился в небе ярким светом 29 марта 2020 года.
Территория новостей 30 марта в 11:07
Общество

Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом

В 10 регионах России не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает «РИА Новости».
Известия 09:49
Здоровье

Ситуацию с аппаратами ИВЛ прокомментировали в областном Минздраве

В пресс-службе областного минздрава опровергли информацию о том, что в Гайской городской больнице нет аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
Гай.рф 02:15
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Общество

Евгений Куйвашев ответил на популярные вопросы о режиме изоляции

Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы по поводу эпидемиологической обстановки в Свердловской области.
Телеканал ОТВ 09:43
Общество

Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра

ФАН 06:43
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
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