В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями.

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. По данным агентства, задержанных доставили на допрос в Следственный комитет России.

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

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