Происшествия
Газета.RuПять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. По данным агентства, задержанных доставили на допрос в Следственный комитет России.
Читать в источнике
Оценить536
В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Авто
Внешность нового Kia Sorento полностью раскрыта
Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Шоу-бизнес
Виктория Боня вышла на связь после исчезновения в Перу
Бывшая звезда «Дома-2» наконец объявилась в соцсетях. Модель вышла на связь с поклонниками через микроблог своей лучшей подруги.
Хоккей
Брагин назначен старшим тренером СКА
Напомним, в январе молодежная сборная России завоевала серебряные медали на чемпионате мира 2020 года, проиграв в финале Канаде.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Происшествия
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Футбол
Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»
Происшествия
В Ростовской области убиты депутат Андрей Алабушев и его жена
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Общество
Apple объявила о рекордной в своей истории выручке за квартал
Apple установила рекорд за всю историю компании по квартальной выручке – $91,8 млрд и по прибыли на одну акцию за квартал – $4,9%. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании отчете за квартал.
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Происшествия
Суд оставил в силе приговор блогеру Синице
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Общество
Телеканал RT набрал 10 миллиардов просмотров на YouTube
Телеканал RT набрал 10 миллиардов просмотров на YouTube.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Политика
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина
На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней.
Общество
Пенсию в 200 тысяч руб. экс-губернатору назвали законной
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Происшествия
Россиянка убила трехлетнего сына и покончила с собой
В Красноярске 32-летняя женщина убила трехлетнего сына, после чего совершила самоубийство.
Наука
Врачи объяснили, почему опасно пить много кофе
Медики объяснили, что употребление кофе может вызывать не бодрость, а утомление и усталость.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Политика
Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Футбол
СМИ узнали трансферные цели «Челси» на лето. В списке нет Чалова
Стали известны главные цели «Челси» на летнее трансферное окно.
Политика
В Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине
Россия продолжает изучать предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть в Кремле позиция по так называемой «сделке века».
Политика
Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны
Зеленский возложил цветы к памятному кресту погибшим солдатам Украинской народной республики (УНР).
Происшествия