Энергетика
ТАССПять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Пять российских компаний открыли поставки нефти в Белоруссию
Национальная служба новостейвчера в 09:40
В Белоруссии заявили, что пять компаний из РФ начали поставки нефти в республику
Газета.Ruвчера в 08:55
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
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