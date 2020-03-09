Энергетика

ТАССТАССПять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Пять российских компаний начали поставлять нефть в Белоруссию

Московский Комсомолец10:44

Пять российских компаний открыли поставки нефти в Белоруссию

Национальная служба новостей09:40

Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

RT на русском08:45

Пять российских компаний поставят в Белоруссию 200 тыс т нефти

REGNUM09:06

Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

ТАСС08:57

В Белоруссии заявили, что пять компаний из РФ начали поставки нефти в республику

Газета.Ru08:55

Пять российских компаний поставят Белоруссии 200 тысяч тонн нефти в марте

News.ru09:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:33, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры

Девочка скончалась, после того как на нее упала деревянная скульптура в парке "Дубовая роща" в украинском Запорожье, полиция проводит расследование, сообщила пресс-служба мэрии города.
РИА Новости 12:29
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
ToDay News Ufa вчера в 11:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU вчера в 06:29
Экономика

Рубль упал после обвала цен на нефть

На фоне отсутствия договоренности стран цены на нефть упали ниже 32 долларов за баррель.
ФедералПресс вчера в 21:23
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.
Газета.Ru 04:56
Происшествия

Задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки в Тамбовской области

Lenta.ru 12:46
Футбол

Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»

Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
РИА Новости 11:52
Экономика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
RT на русском 11:55
Автоспорт

Бинотто: в эти трудные времена мы должны вернуть людям улыбку

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от первой гонки сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии.
Чемпионат 13:42
Шоу-бизнес

В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Аргументы и Факты 09:40
Энергетика

Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости со-директор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
РИА Новости 14:19
Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:06
Спорт

В Италии собираются отменить все спортивные мероприятия до 3 апреля

Глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго призывает приостановить все спортивные мероприятия на территории страны вследствие осложненной ситуации с коронавирусом.
LiveSport.ru 13:49
Футбол

«Манчестер Юнайтед» намерен продать Лингарда

«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с полузащитником Джесси Лингардом.
Soccer.ru 11:44
Политика

Прокуратура Нидерландов изучила все доводы РФ по делу о крушении MH17

Совместная следственная группа по делу о крушении рейса MH17 решила, что самолёт был уничтожен ракетным комплексом «Бук», доставленным на Украину из России, рассказал прокурор Вард Фердинандуссе.
News.ru 10:01
Армия и оружие

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
ТАСС 13:46
Шоу-бизнес

Бывший стилист Аллы Пугачевой назвал Наталью Ветлицкую мумией

Bimru.ru вчера в 12:32
Энергетика

Франция предложила Саудовской Аравии координировать цены на нефть

Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
РБК 07:40
Финансы

«Мосбиржа» подготовилась к повышенной волатильности на торгах 10 марта

С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены, исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта.
Интерфакс 13:32
Кино

Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»

Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
Piter.tv 09:32
Политика

Посол РФ в США Антонов встретился с главой минфина страны Мнучиным

Посол России в США Анатолий Антонов встретился с министром финансов США Стивеном Мнучиным.
Известия 12:58
Авто

Volvo готовит два новых кроссовера

В течение ближайших трех лет Volvo планирует расширить свою линейку SUV двумя кроссоверами – купеобразным C40 и полноразмерным XC100, который станет новым флагманом бренда.
Автоновости дня 04:20
Общество

Еще три человека заразились коронавирусом в Москве

По последним данным, в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая - у граждан Китая и один у итальянца.
Газета.Ru 08:04
Единоборства

Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Lenta.ru вчера в 15:47
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на водородной станции на заводе

Возгорание произошло на водородной станции на заводе "Светлана" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, из соседнего здания эвакуировали 30 человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 13:46
Армия и оружие

Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном попал на видео

На своем YouTube-канале Минобороны России опубликовало видео учебных полетов самолетов ВКС над Северным Ледовитым океаном.
Военное дело 06:26
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания вчера в 10:59
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично

Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
RuNews24.ru 02:53
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости 11:30
Общество

В Германии зафиксировали первые смерти от коронавируса

В Германии 9 марта от коронавируса скончались два человека. Это первые случаи летального исхода от болезни на территории страны.
Невские Новости 12:35
Как работают Яндекс.Новости?
Поставки российской нефти на НПЗ БелоруссииБольше новостей по теме
Главное