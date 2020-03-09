Энергетика
ТАССПять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
Энергетика
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Общество
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Германии достигло 1112, сообщает в воскресенье институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
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Покушение совершено на премьер-министра Судана
На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу.
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СМИ сообщили о намерении Качиньского посетить Смоленск
Председатель польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский намерен посетить Смоленск в десятую годовщину крушения правительственного авиалайнера Ту-154М, в котором погибли его брат и 95 членов правительственной делегации.
Армия и оружие
МИД отреагировал на запланированные учения НАТО у границ России
В субботу, 7 марта, глава МИД Мария Захарова заявила, что Россия учтет планируемые учения Defender Europe 20 у российских границ в своем военном строительстве.
Энергетика
ТАСС: Саудовская Аравия отрицает планы вести ценовую войну с Россией
Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией на рынке нефти, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
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AMD планирует выпустить видеокарту Radeon RX 590 GME
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Сотрудник штаб-квартиры НАТО заразился коронавирусом
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом после проведенного отпуска на севере Италии.
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