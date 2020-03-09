Энергетика

ТАССТАССПять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

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Пять российских компаний открыли поставки нефти в Белоруссию

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Пять российских компаний поставят в Белоруссию 200 тыс т нефти

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