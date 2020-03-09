Энергетика
ТАССПять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Комментарии
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Курс рубля вновь незначительно снизился
Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
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Call of Duty: Warzone не выйдет на PS4 в России
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Общество
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Глава ВОЗ назвал реальной угрозу пандемии коронавируса
Угроза пандемии коронавируса становится всё более реальной по мере роста числа зараженных стран.
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До сегодняшнего дня Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом нового типа.
Происшествия
В Чили из аэропорта украли более 15 миллионов долларов
Полиция Чили расследует ограбление в аэропорту Сантьяго, преступники похитили более 15 миллионов долларов.
Авто
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За 2020 год немецкая компания планирует потратить 1,5 млрд евро на создание производства электромобилей в Китае.
Политика
Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе обвинил Россию в том, что она якобы препятствует расследованию дела о крушении MH17 на востоке Украины, не приведя при этом конкретных доказательств.
Происшествия
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Мужчина, сидевший за рулем отечественного автомобиля, находился в нетрезвом состоянии. Все пострадавшие являются членами одной семьи.
Общество
Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем
Врачи из Германии выяснили, что употребление воды натощак положительно влияет на здоровье – существует пять причин, чтобы завести себе эту полезную привычку.
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» победили московский ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Армия и оружие
МИД отреагировал на запланированные учения НАТО у границ России
В субботу, 7 марта, глава МИД Мария Захарова заявила, что Россия учтет планируемые учения Defender Europe 20 у российских границ в своем военном строительстве.
Происшествия
Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке
В украинском Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Финансы
Московская биржа рассказала о принятии мер на фоне ситуации на рынке
Московская биржа распространила сообщение о введении мер на фоне текущей ценовой динамики и волатильности на рынках.
Экономика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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Ubisoft анонсировала второй сезонный пропуск для Anno 1800 — в него войдут три дополнения, которые выйдут в течение года.