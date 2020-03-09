Энергетика
ТАССПять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Музыка
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Футболист московского "Спартака" Георгий Джикия сказал, что в матчах с участием его команды судьи вообще не используют систему видеопомощи арбитрам (VAR), как будто система не подключена к розетке.
Экономика
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись падением индексов
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже ключевые индексы значительно снизились.
Экономика
Эксперт прогнозирует рост цен на авто в России из-за падения нефти
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Политика
Медведев заявил о поддержке «Единой Россией» поправок в Конституцию
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что фракция поддержит законопроект о поправках в Конституцию России в ходе второго чтения в Госдуме.
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Премьер Италии распространил карантин на всю территорию страны
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что карантинные меры распространяются на всю территорию страны.
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Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
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Врачи рассказали, как нельзя готовить шашлык
Жирное мясо не стоит есть вместе с другой тяжелой пищей или алкоголем, также его нельзя пережаривать, рассказали эксперты в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Энергетика
Аналитики сочли краткосрочной ситуацию с рухнувшими ценами на нефть
Сильное снижение цен на нефть может носить краткосрочный характер, однако еще какое-то время нефтяные котировки будут очень чувствительными к ситуации с коронавирусом, спросу на нефть и изменению объема добычи ключевыми игроками, считают опрошенные РБК эксперты.
Футбол
Моуринью: «Верю, что выиграю трофей с „Тоттенхэмом“»
«Тоттенхэм» не станет единственным клубом, где я не смог бы выиграть трофей.
Происшествия
Из-под завалов отеля в Китае извлечены 50 человек
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь отеля, у двоих из них уже не было признаков жизни.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Кино
Вышел финальный трейлер фильма «Черная вдова»
Опубликован официальный финальный трейлер фильма «Черная вдова». Ролик был размещен киностудией Marvel на YouTube-канале.
Общество
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Экономика
Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
Футбол
Два матча Лиги Европы пройдут без зрителей
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Вулверхэмптоном» пройдет при пустых трибунах.
Политика
Кадыров отреагировал на сообщения о проверке его счетов Госдепом
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявления о том, что власти США проявили интерес к его «бизнесу и банковским счетам», сообщается на сайте РИА Новости.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге
Футбол
«Зенит» не смог обыграть «Уфу» в матче РПЛ
Петербургский "Зенит" не смог на своем поле обыграть "Уфу" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Армия и оружие
Генсек НАТО рассказал о мерах поддержки Турции из-за ситуации в Сирии
НАТО продолжит поддерживать Турцию различными способами на фоне ситуации в Сирии, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.