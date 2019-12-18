Общество
Газета.RuПять рыболовецких суден из Японии задержаны погранслужбами России
Российские пограничники задержали в городе Немуро округа Хокайдо пять рыболовецких судов. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источник в японском МИД. Отмечается, что рыбаков, которые занимались отловом осьминогов, задержали в рамках проверки.
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МИД Японии требует от России освободить задержанные рыболовецкие суда - СМИ
Общественное телевидение России21:15
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