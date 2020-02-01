Политика
Вести.RuДля эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС
После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
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Футбол
«Спартак» победил «Ростов» благодаря дублю Мирзова
Встреча, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе победителей дубль оформил Резиуан Мирзов.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
Футбол
Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби
Гол забил Карим Бензема на 56-й минуте. "Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетико" – 5-й (36 баллов).
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Политика
Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Экономика
Медведчук заявил о возможном крахе экономики Украины
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказал мнение, что резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны при низком росте прямых иностранных инвестиций может стать крахом для украинской экономики, передает ТАСС.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Общество
ВОЗ признала посылки из Китая безопасными
Получение посылок или писем из Китая совершенно безопасно, заявила Всемирная организация здравоохранения 1 февраля на своей странице в Twitter.
Политика
Польша настояла на праве получить репарации от России
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Здоровье
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Бабушка мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых бросили в московском аэропорту Шереметьево, получила угрозы от их отца и написала заявление в полицию.
Общество
СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему
При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Шоу-бизнес
Беременная Саша Черно подала документы на развод
Черно призналась подписчикам, что уже подала заявление на расторжение брака.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Происшествия
Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии
По словам Забелина, мужчина избил врача на рабочем месте, в результате побоев женщина потеряла сознание и была госпитализирована.
Биатлон
Состав сборной России на ЧМ по биатлону назовут после этапа Кубка IBU
Окончательный состав сборной России по биатлону, который отправится на чемпионат мира в Италию, будет назван после этапа Кубка IBU в немецком Арбере, сообщил РИА Новости тренер национальной команды Анатолий Хованцев.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Происшествия
Пенсионер устроил стрельбу в подъезде Петербурга
В Санкт-Петербурге в ночь на субботу, мужчины в возрасте от 27 до 33 лет, устроили шумную посиделку в подъезде, чем помещали местному пенсионеру.
Транспорт
В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте
В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Политика
Палестина объявила о разрыве отношений с Израилем и США
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом.
Происшествия
Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет
Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем
Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.
Армия и оружие
«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»
Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны России одобрили модификацию ракеты-носителя «Анагара-А5М» и утвердили ее параметры и облик.
Хоккей