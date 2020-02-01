Политика

Вести.RuВести.RuДля эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС

После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
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