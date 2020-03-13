Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

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