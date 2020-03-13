Политика
КоммерсантъПять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
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Финансы
Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года
Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
Футбол
Кокорин станцевал лезгинку после дубля за «Сочи»
Футболист «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за клуб «Сочи», станцевал лезгинку после матча с «Оренбургом» 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Здоровье
В Калининградской области ввели карантин для вернувшихся из-за рубежа
В Калининградской области ввели двухнедельный карантин для жителей, которые вернулись из-за рубежа.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Авто
Great Wall показала самый бюджетный пикап Great Wall Pao
Компания Great Wall начала продажи новой линейки пикапов Great Wall Pao в октябре 2019 года.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Финансы
Курсы доллара и евро потеряли больше рубля на открытии торгов
Курс доллара снизился на 1,24 рубля до отметки 73,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в пятницу, 13 марта.
Происшествия
Российский старшеклассник открыл стрельбу в школе
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Армия и оружие
Российские подлодки станут незаметными для авиации противника
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Киберспорт
Prince of Persia ждёт кроссовер с For Honor
Ubisoft анонсировала новое сезонное событие в For Honor — это кроссовер с Prince of Persia. Двухэтапное событие назвали «Клинки Персии».
Хоккей
Билялетдинов не исключил возобновления тренерской карьеры
Знаменитый хоккейный тренер Зинэтула Билялетдинов, последний год проведший без работы после ухода с поста наставника казанского "Ак Барса", рассказал о том, как чувствует себя без постоянной тренерской практики.
Гаджеты
Samsung бесплатно продезинфицирует смартфоны россиян
Компания Samsung объявила, что в связи с пандемией коронавируса в мире будет проводить бесплатную дезинфекцию смартфонов.
Автоспорт
В Red Bull и Haas хотели провести гонку
Атмосфера на встрече была хорошей, все говорили, что хотят сделать, какие существуют варианты, и какие проблемы возможны.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Энергетика
Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Кино
Вин Дизель: Фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную
Энергетика
В «Роснефти» назвали уязвимые стороны Эр-Рияда в ценовой войне
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что экономика Саудовской Аравии является гораздо более зависимой от нефтяных доходов, чем российская.
Шоу-бизнес
Обвиненная в продаже наркотиков дочь Малафеева вернулась домой
Дочь бывшего члена сборной России по футболу Вячеслава Малафеева Ксения, которую полицейские обвинили в продаже наркотиков, вернулась домой, сообщает Starhit.
Происшествия
В Тюмени пропал 12-летний подросток
В Тюмени ищут пропавшего 12 марта вечером школьника. 12-летний подросток ушел из своего дома по улице Малыгина.
Футбол
У главного тренера «Арсенала» Артеты диагностирован коронавирус
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Экономика
«ДОМ.РФ» выявил схему недобросовестного использования господдержки
Сегодня, 13 марта 2020 года, стало известно, что госкомпания «ДОМ.РФ» выявила схему недобросовестного использования государственной поддержки в части списания ипотечной задолженности на сумму до 450 тысяч рублей.
Происшествия
В Петербурге храм обокрали более чем на 2 млн рублей
Общая сумма ущерба превысила 2 млн рублей. Днем 12 марта в полицию обратился 63-летний настоятель храма.