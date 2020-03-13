Политика

КоммерсантъКоммерсантъПять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
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В США потребовали от ЕС ввести санкции против Пригожина

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Сенаторы США требуют ввести санкции против бизнесмена Пригожина

URA.Ru01:08
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Американский политик, старший сенатор США от штата Нью-Йорк, член Демократической партии. С 3 января 2017 года является Лидером Меньшинства в Сенате. До избрания в Сенат Шумер представлял части Бруклина и Куинса в Палате представителей с 1981 по 1999 год.
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