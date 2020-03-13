Политика
КоммерсантъПять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
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Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Экономика
В Госдуме предложили снизить НДС до 12%
Напомним, что ставка НДС была повышена в России с 18 до 20% в январе 2019 года.
Финансы
ЦБ оценил готовность российской финансовой системы к внешним шокам
Банк России рассказал, готова ли российская финансовая система к внешним шокам.
Общество
«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус
В аэропорт «Борисполь» в Киеве прибыл самолет из Милана, на борту которого было много больных пассажиров.
Общество
Россия ограничила авиасообщение с Германией и Испанией
«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на время ограничить пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Италии, Германии, Испании, Франции и в обратном направлении», — отмечается в заявлении.
Происшествия
Массовая драка с участием мигрантов у «Галереи» попала на видео
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Технологии
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона
"Почта России" теперь позволяет своим клиентам отправлять посылки по номеру телефона.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Политика
В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках
Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Общество
Петербург ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса
Петербург и Ленинградская область одновременно ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в связи с угрозой распространения коронавируса.
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Авто
В сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus
В бразильском офисе немецкой компании Volkswagen поделились официальным тизерным изображением новинки кроссовера Nivus.
Политика
Вопрос строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище закрыт
Именно депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова подняла тему строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище.
Энергетика
Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Гаджеты
Появилась необычная тема Ubuntu для MIUI 11
В Сети появилась новая оригинальная оболочка MIUI 11 на основе Ubuntu. Ее разработкой занимался известный дизайнер Bruno Cortez.
Общество
ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
Авто
Внедорожник Haval H9 получит бюджетную модификацию
Внедорожник Haval H9, который давно считается самым дорогим китайским автомобилем в России, получит «бюджетную» комплектацию Comfort.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Здоровье
В Минздраве заявили о пандемии ожирения в России
"55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова главного внештатного диетолога министерства Виктора Тутельяна РИА Новости.
Авто
Автомобильная промышленность Южной Кореи пострадала из-за коронавируса
По состоянию на 13 марта в Южной Корее было отмечено 7 тыс. 979 заразившихся коронавирусом нового типа.
Технологии
«Вдохнул — и не спасти»: репортаж с единственной в России фабрики, где делают защиту от коронавируса
У входа в цех, где делают транспортировочные боксы для больных коронавирусом, нас встречает гендиректор компании Александр Тараканов.
Политика
Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию
Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Общество
ВОЗ объявила глобальную пандемию коронавируса
Распространение в мире нового коронавируса приобрело характер пандемии.
Финансы
Экономист спрогнозировал сроки восстановления курса рубля
После обвала курс постепенно вернется к уровню 61 рубль за доллар США, считает аналитик Goldman Sachs Клеменс Граф.
Футбол
Левандовски - болельщикам: «Спорт очень важен, но ваша безопасность важнее»
Отдельно прошу наших молодых фанатов. Отнеситесь к закрытию школ ответственно ради вашей безопасности и здоровья.