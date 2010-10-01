Происшествия
ЁршВ Таганроге за сутки подтверждён один случай заражения коронавирусом
Одного заразившегося коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Таганроге. Таким образом, на 17 июня в городе зарегистрировано 152 случая заболевания. В соседнем с Таганрогом Неклиновском районе за сутки подтверждён один случай заражения COVID-19.
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Десять человек за сутки: в Таганроге подтверждены случаи коронавирусной инфекции
DonDay-Таганрог16 июня в 05:16
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:21, Ашберн
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В Пензенской области открываются музеи, библиотеки и летние кафе
Согласно документу разрешается деятельность, во-первых, музеев и библиотек при условии предварительной записи, соблюдения дистанции, использования индивидуальных средств защиты, ограничение посетителей.
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Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
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Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, этот фонд вместе с RTP Global Леонида Богуславского и фондами прямых инвестиций Elbrus Capital и Baring Vostok могут стать инвесторами ИТ-компании «СКБ Контур», входящей в топ-5 крупнейших разработчиков в России.
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Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
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В полуфинале NAVI сыграет против Complexity Gaming. BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 15 по 21 июня.
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В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
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ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 11:26
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Минобороны РФ рассекретило документы о первых днях ВОВ
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Коммерсантъ вчера в 22:38
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Еще раз повторяю: мы на карантине, в «тюрьме» сидим.
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Основатель Telegram предложил в качестве решения проблемы устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений.
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Агата Муцениеце запретила подписчикам фан-аккаунте экс-супруга Павла Прилучного упоминать в публикациях свое имя.
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