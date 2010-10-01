Одного заразившегося коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Таганроге. Таким образом, на 17 июня в городе зарегистрировано 152 случая заболевания. В соседнем с Таганрогом Неклиновском районе за сутки подтверждён один случай заражения COVID-19.

В Таганроге за сутки подтверждён один случай заражения коронавирусом

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