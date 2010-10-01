Общество
Эхо МосквыПять сотрудников Би-би-си вынесли с участков выданные им бюллетени для голосования по поправкам к Конституции
Булаев посоветовал Би-би-си обратиться в полицию или, как он выразился, в другой орган, который они посчитают для себя возможным. В инструкциях для участковых избирательных комиссий говорится, что при попытке избирателя вынести бюллетень сотрудник полиции сообщает об этом членам комиссии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 21:16, Ашберн
Общество
Найдены подтверждения расстрела военнопленных СССР в урочище Сандармох
Лесное урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии, расположенное в 12 километрах от Медвежьегорска, где в 1937-1938 годах были тайно расстреляны и захоронены более 9,5 тысяч человек, ставших жертвами политических репрессий, как предполагалось, также стало местом захоронения и советских военнопленных, погибших в финских лагерях на территории Медвежьегорского района.
РЕН ТВ 16:45
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Политика
Захарова назвала сообщения о «сговоре» РФ с талибами «фальшивкой»
Валерий Мельников / РИА Новости Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения в американских СМИ о "сговоре" России с талибами.
РЕН ТВ 15:26
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
Политика
Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России
Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия 08:53
Футбол
Участие Кокорина в матче с «Зенитом» обойдётся «Сочи» в 40 млн рублей
Стали известны некоторые детали аренды форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".
Soccer.ru 09:35
Политика
В Ненецком округе против поправок проголосовали почти 56% избирателей
Почти 56% жителей Ненецкого автономного округа (НАО) проголосовали против внесения изменений в Конституцию России.
ТАСС 04:49
Общество
Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков
Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.
ИА Клерк.Ру 00:58
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
Автоновости дня 30 июня в 03:01
Музыка
Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада
Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на Youtube-канале коллектива.
ТАСС 19:11
Общество
На Сахалине отменили обсервацию для приезжающих на остров со справкой
Южно-Сахалинск, 2 июля 2020, 07:59 — REGNUM Власти Сахалинской области приняли решение отменить обязательную обсервацию для прибывающих на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.
REGNUM 00:59
Единоборства
Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев
Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
Народные новости 03:09
Наука
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу
Lenta.ru 05:52
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили Lada в июле
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в июле на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 06:10
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Политика
Путин и Лукашенко вместе провели открытие памятника Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели совместное открытие мемориала, посвященного Советскому солдату под Ржевом.
News-24.ru 03:34
Политика
Huawei и ZTE официально объявлены США угрозой нацбезопасности
Денежные средства из фонда «более не могут использоваться для приобретения, поддержания, усовершенствования, модификации или других видов поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых этими компаниями», отмечает федеральная комиссия.
Evo-rus.com вчера в 02:05
Политика
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости 14:05
Происшествия
Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс 18:01
Общество
Около трехсот человек собрались на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция противников поправок
Около трехсот человек собрались на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция противников поправок к Конституции.
Эхо Москвы вчера в 12:35
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали крупное обновление, которое добавит несколько новых функций.
Известия 12:52
Экономика
«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году
"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году.
ТАСС 21:04
Политика
«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции
«По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе».
Компания 06:41
Здоровье
Профессор перечислил 5 самых опасных продуктов на прилавках
Врач-диетолог Алексей Ковальков в соцсетях опубликовал рекомендации по выбору безопасных продуктов в супермаркетах.
Московский Комсомолец 03:24
Футбол
Лерой Сане подписал контракт с «Баварией»
Сообщалось, что «Бавария» заплатит за Сане 60 млн евро с учётом бонусов, а игрок заключит с клубом пятилетний контракт с зарплатой в 17 млн евро.
Metaratings 16:09