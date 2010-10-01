Булаев посоветовал Би-би-си обратиться в полицию или, как он выразился, в другой орган, который они посчитают для себя возможным. В инструкциях для участковых избирательных комиссий говорится, что при попытке избирателя вынести бюллетень сотрудник полиции сообщает об этом членам комиссии.

Пять сотрудников Би-би-си вынесли с участков выданные им бюллетени для голосования по поправкам к Конституции

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