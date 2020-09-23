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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Пять стран ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подчеркнул, что немецкая сторона не признает Александра Лукашенко легитимным главой государства, несмотря на проведенную инаугурацию. Александр Лукашенко вступил в должность белорусского президента в среду, 23 сентября.В источнике
С чего всё началось
Глава МИД Словакии Иван Корчок написал
 в Twitter, что «Лукашенко не имеет легитимности руководить своей страной», и назвал прошедшие президентские выборы несвободными и несправедливыми.
РБК07:28
Подробнее о событии
РИА Новости

МИД Эстонии не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

РИА Новости11:19
Дождь

«Игра в кошки-мышки закончилась». Павел Латушко — о двух вариантах действий после инаугурации Лукашенко

Дождь09:20
RT на русском

МИД Польши отреагировал на инаугурацию Лукашенко

RT на русском09:41
РБК

Тихановская и пять стран ЕС не признали Лукашенко после инаугурации

РБК07:28
Газета.Ru

Европа отказались считать Лукашенко президентом

Газета.Ru11:13
ТАСС

Литва и Словакия не признали Лукашенко законно избранным президентом

ТАСС07:13
Lenta.ru

Литва назвала фарсом инаугурацию Лукашенко

Lenta.ru07:12
КП - Беларусь

«Тайная инаугурация идет вразрез с принципами демократии»: европейские страны отреагировали на инаугурацию Лукашенко

КП - Беларусь10:36

Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звезда00:17
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
1,5K

Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
РИА Новости11:02
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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СК завершил расследование дела против депутата Мосгордумы Шереметьева

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при выплате премий помощнице депутатом Мосгордумы Олегом Шереметьевым, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Интерфакс12:22
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Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия13:01
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