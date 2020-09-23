Пять стран ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подчеркнул, что немецкая сторона не признает Александра Лукашенко легитимным главой государства, несмотря на проведенную инаугурацию. Александр Лукашенко вступил в должность белорусского президента в среду, 23 сентября.В источнике
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