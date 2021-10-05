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Пять стран ЕС призвали расследовать причины скачка цен на газ

Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, его опубликовал журналист Bloomberg Хавьер Блас в Twitter.В источнике

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Пять стран ЕС решили расследовать причины рекордного скачка цен на газ
РБК22:29
Испания, Франция, Чехия, Греция и Румыния призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ
ПРАЙМ20:24
Пять стран ЕС предложили провести расследование причин рекордного роста цен на газ
Эхо Москвы19:27
Пять стран ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ
РИА Новости19:40
Пять стран ЕС призвали расследовать причины скачка цен на газ
Коммерсантъ19:18
В ЕС предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ
ТАСС18:54
Пять стран ЕС выступили с предложением расследовать причины рекордного скачка цен на газ
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