Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, его опубликовал журналист Bloomberg Хавьер Блас в Twitter.В источнике
Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые сегодня отправились на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-19" для съёмок первого за всю историю кинематографа фильма в космосе, дискредитируют профессию космонавта.
Генеральная прокуратура РФ начала проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины проверяет декларации президента Украины Владимира Зеленского и главы Службы безопасности страны (СБУ) Ивана Баканова, используя данные "Досье Пандоры", представленного накануне международным консорциумом журналистских расследований.