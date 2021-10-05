Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, его опубликовал журналист Bloomberg Хавьер Блас в Twitter.

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