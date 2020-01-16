Политика
Газета.RuПять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый Boeing
Об заявили представители Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины, граждане которых находились на борту сбитого самолета. Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.
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Политика
Правительство России подало в отставку
В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Наука
Ученые разработали «сверхчеловеческие» клетки крови для борьбы с раком
Метод, разработанный учеными, позволяет «открыть» эритроцит, модифицировать его наружную клеточную стенку и заменить его содержимое молекулой лекарственного средства.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой
Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Музыка
Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен Лепса
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, сообщают «Ведомости».
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Шоу-бизнес
Айза Анохина объявила о разрыве с мужем
Как ни странно, но причиной напряженных отношений между супругами стал бывший возлюбленный звезды— рэпер Гуф.
Наука
Спутники показали загрязнение воздуха нефтедобывающими производствами
Исследователи из Колорадского университета в Боулдере и Делфтского технического университета использовали спутниковые данные, чтобы выяснить уровень загрязнения воздуха оксидами азота от нефтедобывающих производств.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Происшествия
Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса
Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Общество
Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
Политика
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Экономика
ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка
Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор направил претензии лицам, ранее контролировавшим МИнБ, «в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой».
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасностях крещенских купаний
Космос
Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите
По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.
Технологии
В Google Play нашли пожирающие батарею смартфонов приложения
Разработчики Bitdefender уже сообщили о находке администраторам магазина Google Play, и те пообещали удалить опасные для смартфона программы, так как они нарушают правила магазина приложений.
Происшествия
МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи
Футбол
Хави объяснил, почему отказал «Барселоне»
Главный тренер катарского "Аль-Садда", легенда "Барселоны" Хави рассказал, почему отказал каталонскому клубу и не стал возглавлять его после отставки Эрнесто Вальверде.
Политика
Денис Мацуев вошел в группу по внесению поправок в Конституцию России
Космос
В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы
По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром
Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Экономика
Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии
Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии.
Экономика
Готовый бизнес в России стал дешевле
В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.