Политика

Газета.RuГазета.RuПять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый Boeing

Об заявили представители Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины, граждане которых находились на борту сбитого самолета. Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.
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Страны, граждане которых погибли в сбитом под Тегераном украинском самолете, потребовали от Ирана компенсаций

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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
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Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
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Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
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