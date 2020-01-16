Об заявили представители Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины, граждане которых находились на борту сбитого самолета. Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый Boeing

Политика На Украине изменился возраст призыва на срочную службу «Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», — сказано в указе.

Авто Обновленный Volkswagen Tiguan сняли без камуфляжа Как сообщает издание "Автоновости дня", кросс, участвующий в рекламной съемке и запечатленный на эксклюзивном фото, представляет собой топовую версию Volkswagen Tiguan с фирменным аэродинамическим обвесом R-Line.

Политика Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.

Экономика Путин пообещал России рост ВВП выше мирового Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.

Происшествия Жители Камчатки ощутили подземные толчки В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.

Политика В.Володин считает необходимым оставить в правительстве профессионалов Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения депутатами вопроса о предоставлении согласия президенту России на назначение председателем правительства РФ Михаила Мишустина заявил о необходимости оставить в новом кабинете министров профессионалов из прежнего состава.

Общество В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.

Экономика ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).