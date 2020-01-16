Политика
Газета.RuПять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый Boeing
Об заявили представители Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины, граждане которых находились на борту сбитого самолета. Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.
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Пять главных ошибок на мойке, которые убивают вашу машину
Чем больше грязи налипнет на ваш автомобиль, тем труднее будет ее устранить без последствий для лакокрасочного покрытия.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
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Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Политика
На Украине изменился возраст призыва на срочную службу
«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», — сказано в указе.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Армия и оружие
Израиль совершил атаку по объекту ХАМАС в секторе Газа
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Роналдиньо: «Мне повезло дать пас на первый гол Месси»
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СМИ назвали 5 сбывшихся предсказаний на 2020 год
В преддверии каждого нового года СМИ любят представлять читателям всевозможные предсказания на будущее.
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan сняли без камуфляжа
Как сообщает издание "Автоновости дня", кросс, участвующий в рекламной съемке и запечатленный на эксклюзивном фото, представляет собой топовую версию Volkswagen Tiguan с фирменным аэродинамическим обвесом R-Line.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Армия и оружие
Франция отправит на Ближний Восток авианосец «Шарль де Голль»
Франция в январе направит атомный авианосец «Шарль де Голль» в ближневосточный регион, сообщил французский президент Эмманюэль Макрон в ходе выступления перед военнослужащими на базе ВВС близ Орлеана.
Экономика
Курс рубля упал на новости об отставке правительства
В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Политика
Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России
Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Политика
Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства
Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.
Экономика
Путин пообещал России рост ВВП выше мирового
Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
Происшествия
Жители Камчатки ощутили подземные толчки
В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
Политика
В.Володин считает необходимым оставить в правительстве профессионалов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения депутатами вопроса о предоставлении согласия президенту России на назначение председателем правительства РФ Михаила Мишустина заявил о необходимости оставить в новом кабинете министров профессионалов из прежнего состава.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Кино
Продюсер «Не время умирать»: Джеймс Бонд может быть только мужчиной
Экономика
ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд
Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
Здоровье
В Кизляре не допустят распространения кишечной инфекции
Накануне глава дагестанского кабмина Артем Здунов провел рабочее совещание с ответственными лицами по профилактике распространения кишечной инфекции в Кизлярском районе.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Футбол
«Зенит» выступил против расширения РПЛ до 18 команд
Журналист Сергей Егоров сообщил в своем Telegram-канале, что за расширение РПЛ проголосовали 14 клубов, против выступили только «Зенит» и «Спартак».
Общество