Политика
ВедомостиПять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing
Правительства стран, граждане которых погибли при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявили, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших.
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Политика
Путин придумал должность для Медведева
Президент России создал должность заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации.
Политика
В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа
В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Футбол
«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Янга за 1,5 млн евро
Клубы согласовали трансфер 34-летнего игрока за 1,5 млн евро, также предусмотрены бонусы.
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Экономика
Транспортный налог с 2020 года платится по-новому
Важные нововведения, касающиеся уплаты транспортного налога, вступили в действие в 2020 году.
Политика
Зюганов объяснил отказ КПРФ голосовать за Мишустина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция коммунистов в Госдуме решила воздержаться от голосования за кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра.
Общество
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
Политика
Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине»
Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.
Происшествия
В Харькове неизвестный застрелил директора похоронного бюро
В Харькове возле подъезда собственного дома неизвестный застрелил директора похоронного бюро.
Политика
Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента
Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Политика
МИД Германии сообщил о готовности Хафтара соблюдать перемирие в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар согласился соблюдать перемирие в стране, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Баскетбол
«Реал» проиграл «Химкам» в матче Евролиги
"Химки" одержали победу над мадридским "Реалом" в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Общество
Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Происшествия
Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100
Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Политика
Иран заявил о готовности передать Украине погибших в авиакатастрофе
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Футбол
Полузащитник «Краснодара» Намли может перейти в «Колорадо»
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Наука
В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов
Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.
Политика
«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева
Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Космос
Эксперт: «лазерный» Starlink будет самым быстрым интернетом на планете
Настраивать устройство не понадобится – оно само повернется под нужным углом к небу.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Политика
В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа
Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.