Политика

ВедомостиВедомостиПять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing

Правительства стран, граждане которых погибли при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявили, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Тегеран должен будет выплатить компенсации семьям жертв сбитого украинского самолета

Эхо Москвы14:59

У Тегерана требуют компенсаций за сбитый Boeing

REGNUM11:24

Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing

Российская газета12:14

От Ирана потребовали компенсаций родственникам погибших в катастрофе

РИА Новости11:31

Иран призвали выплатить компенсации семьям погибших при крушении Boeing

Известия11:29

Пять стран потребовали от Ирана компенсаций семьям жертв крушения Boeing

РБК11:26

Пять стран согласовали рамочные условия для сотрудничества с Ираном по сбитому Boeing

ТАСС13:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Политика

Путин придумал должность для Медведева

Президент России создал должность заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации.
МордовМедиа 09:56
Политика

В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа

В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 12:17
Футбол

«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Янга за 1,5 млн евро

Клубы согласовали трансфер 34-летнего игрока за 1,5 млн евро, также предусмотрены бонусы.
Sports.ru 13:59
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Газета.Ru 12:43
Экономика

Транспортный налог с 2020 года платится по-новому

Важные нововведения, касающиеся уплаты транспортного налога, вступили в действие в 2020 году.
Афанасий-бизнес вчера в 03:45
Политика

Зюганов объяснил отказ КПРФ голосовать за Мишустина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция коммунистов в Госдуме решила воздержаться от голосования за кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра.
Московский Комсомолец 03:59
Общество

Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру

Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Ридус 14:51
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
Политика

Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине»

Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.
РЕН ТВ 09:12
Происшествия

В Харькове неизвестный застрелил директора похоронного бюро

В Харькове возле подъезда собственного дома неизвестный застрелил директора похоронного бюро.
ИА Новороссия 15:30
Политика

Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента

Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Эхо Москвы 14:59
Политика

МИД Германии сообщил о готовности Хафтара соблюдать перемирие в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар согласился соблюдать перемирие в стране, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
РБК 11:57
Баскетбол

«Реал» проиграл «Химкам» в матче Евролиги

"Химки" одержали победу над мадридским "Реалом" в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Газета.Ru 15:42
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
РБК вчера в 04:19
Кино

Квентин Тарантино назвал лучшего голливудского актера

Piter.tv 13:27
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform вчера в 13:07
Происшествия

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
RT на русском 14:53
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
Политика

Иран заявил о готовности передать Украине погибших в авиакатастрофе

RT на русском 13:23
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Рамблер вчера в 01:08
Футбол

Полузащитник «Краснодара» Намли может перейти в «Колорадо»

Блокнот Краснодар 14 января в 00:55
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости вчера в 01:35
Наука

В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов

Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.
Planet Today 14 января в 05:56
Политика

«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Взгляд.ру 07:22
Общество

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

РБК 14:07
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
RT на русском 01:18
Космос

Эксперт: «лазерный» Starlink будет самым быстрым интернетом на планете

Настраивать устройство не понадобится – оно само повернется под нужным углом к небу.
Хайтек+ 14 января в 01:53
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 09:57
Политика

В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа

Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 14:43
Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
Главное