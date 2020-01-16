Политика
ВедомостиПять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing
Правительства стран, граждане которых погибли при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявили, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших.
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Политика
Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России
Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Авто
«БелДжи» начнет продавать кроссовер Geely SX11 в феврале
Напомним, белорусско-китайское предприятие открыли в 2013 году, сейчас там собирают кроссоверы Geely Atlas, Emgrand X7 New и седан Geely Emgrand 7 New.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Космос
Земле выпало самое жаркое 10-летие из известных науке, и это цветочки
НАСА с национальным управлением исследований океана и атмосферы сообщили: в 2010-е было 8 из 10 самых жарких за все время наблюдений лет.
Политика
Госдеп США напомнил Турции о санкциях из-за С-400
Политика
Путин включил Мишустина в состав Совета Безопасности РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.
Политика
Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Общество
В Париже продолжаются протесты против пенсионной реформы
Гаджеты
В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Общество
Рада приняла закон о среднем образовании, который урежет обучение на русском языке
Верховная рада приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Политика
Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве
Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.
Футбол
Усманов договорился о покупке прав на название стадиона «Эвертона»
Подконтрольная российскому бизнесмену Алишеру Усманову компания USM Holdings достигла договоренности о приобретении прав на название нового стадиона английского футбольного клуба "Эвертон" за 30 миллионов фунтов, сообщается на официальном сайте команды из премьер-лиги.
Политика
Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку
Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.
Гаджеты
Процессоры Intel Xeon Scalable подешевели
Один из двух лидеров на рынке процессоров, компания Intel снизила цены на свои топовые дорогие процессоры.
Происшествия
Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании
Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Авто
Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа
Производство Chevrolet Niva на линию АвтоВАЗа планируют перенести ориентировочно в 2021 году.
Общество
Германия решила закрыть угольные электростанции к 2038 году
Правительство Германии достигло соглашения с местными властями и энергетическими компаниями, что позволит стране избавиться от угольных электростанций к 2038 году.
Футбол
РФС пожаловался на утечку билетов Евро-2020 в руки спекулянтов
Российский футбольный союз (РФС) признал масштабную утечку билетов на матчи сборной России в рамках Евро-2020 к перекупщикам.
Шоу-бизнес
Елена Воробей на концерте сломала руку
Елена Воробей, популярная эстрадная актриса, заслуженная артистка России, во время концерта в Ногинске поскользнулась на сцене, упала и сломала руку.
Здоровье
В КНР описали симптомы вируса нового типа
Китайские специалисты описали симптомы, вызываемые коронавирусом ранее неизвестного типа.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Хоккей
Селянне считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ
Кино
Добронравов назвал сроки выхода седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
Происшествия
СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку
Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.