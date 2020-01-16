Политика

ВедомостиВедомостиПять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing

Правительства стран, граждане которых погибли при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявили, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших.
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Пять стран потребовали от Ирана компенсаций за сбитый украинский «Боинг»

Эхо Москвы17:06

Иран призвали выплатить компенсации семьям погибших при крушении Boeing

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РБК11:26

У Тегерана требуют компенсаций за сбитый Boeing

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