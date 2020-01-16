Правительства стран, граждане которых погибли при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявили, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших.

Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing

Авто «БелДжи» начнет продавать кроссовер Geely SX11 в феврале Напомним, белорусско-китайское предприятие открыли в 2013 году, сейчас там собирают кроссоверы Geely Atlas, Emgrand X7 New и седан Geely Emgrand 7 New.

Политика Путин включил Мишустина в состав Совета Безопасности РФ Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.

Политика Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины» Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Политика Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.

Футбол Усманов договорился о покупке прав на название стадиона «Эвертона» Подконтрольная российскому бизнесмену Алишеру Усманову компания USM Holdings достигла договоренности о приобретении прав на название нового стадиона английского футбольного клуба "Эвертон" за 30 миллионов фунтов, сообщается на официальном сайте команды из премьер-лиги.

Политика Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.

Гаджеты Процессоры Intel Xeon Scalable подешевели Один из двух лидеров на рынке процессоров, компания Intel снизила цены на свои топовые дорогие процессоры.

Происшествия Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Общество Германия решила закрыть угольные электростанции к 2038 году Правительство Германии достигло соглашения с местными властями и энергетическими компаниями, что позволит стране избавиться от угольных электростанций к 2038 году.

Шоу-бизнес Елена Воробей на концерте сломала руку Елена Воробей, популярная эстрадная актриса, заслуженная артистка России, во время концерта в Ногинске поскользнулась на сцене, упала и сломала руку.