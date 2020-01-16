Политика

Газета.RuГазета.RuПять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый Boeing

Об заявили представители Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины, граждане которых находились на борту сбитого самолета. Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.
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Пять стран потребовали от Ирана компенсаций за сбитый украинский «Боинг»

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