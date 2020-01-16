Политика
Российская газетаПять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Афганистан, Великобритания, Канада, Украина и Швеция требуют от Ирана компенсации за сбитый украинский пассажирский самолет. Об этом в четверг заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
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Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что у ВС США нет планов покидать Ирак
По словам представителя Пентагона, военному ведомству США стало известно о ракетном ударе Ирана по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, благодаря системе раннего обнаружения, а не от третьей стороны.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Футбол
Гендиректор «Спартака» высказался против расширения РПЛ
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд, передает РИА "Новости".
Политика
В сенате США началось разбирательство по делу об импичменте Трампа
Сенат США официально получил обвинительное заключение по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Политика
Мишустин отреагировал на идею «налога на богатых»
Перед своим утверждением на пост премьер-министра РФ выяснилось, как Михаил Мишустин относится к идее введения прогрессивного налогообложения, так называемого "налога на богатых".
Политика
Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Политика
Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
Экономика
Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей.
Авто
Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России
Hyundai предлагает свой кроссовер Creta в максимальной комплектации за 1 млн 375 тыс. рублей, а топовая версия Tucson с автоматом и полным приводом стоит от 1 млн 764 тыс. рублей.
Биатлон
Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге, Логинов финишировал 11-м
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Политика
«Открытые медиа»: Медведев ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой Путина
Дмитрий Медведев сам попросил об отставке с поста премьер-министра из-за несогласия с конституционной реформой, о которой объявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Музыка
Мишустин оказался автором музыки двух песен Лепса
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса.
Кино
Назван актёрский состав сериала «Властелин колец»
Общество
Учителям добавят пять тысяч рублей за классное руководство
Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020 года, поручил добавить учителям пять тысяч рублей доплаты за классное руководство.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Футбол
ЦСКА вошел в топ-20 европейских клубов по чистой прибыли в 2018 году
Московский ЦСКА попал в топ-20 европейских футбольных клубов по размеру чистой прибыли по итогам 2018 года, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл готовится дать показания против нее в суде
На днях издание Daily Mail сообщило, что отец собирается подтвердить свои слова в суде.
Политика
Киев предложил создать подгруппу по вопросам границы с Россией
На заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе украинские представители предложили создать дополнительную подгруппу по вопросам границы с Россией.
Общество
Сын Джона Толкина скончался в возрасте 95 лет
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".