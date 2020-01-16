Политика

Российская газетаРоссийская газетаПять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing

Афганистан, Великобритания, Канада, Украина и Швеция требуют от Ирана компенсации за сбитый украинский пассажирский самолет. Об этом в четверг заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Пять стран согласовали рамочные условия для сотрудничества с Ираном по сбитому Boeing

ТАСС13:49

Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing

Российская газета12:14

Пять стран потребовали от Ирана компенсаций семьям жертв крушения Boeing

РБК11:26

Иран призвали выплатить компенсации семьям погибших при крушении Boeing

Известия11:29

От Ирана потребовали компенсаций родственникам погибших в катастрофе

РИА Новости11:31

У Тегерана требуют компенсаций за сбитый Boeing

REGNUM11:24

Пять стран требуют от Ирана компенсаций за сбитый украинский самолет

Эхо Москвы12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что у ВС США нет планов покидать Ирак

По словам представителя Пентагона, военному ведомству США стало известно о ракетном ударе Ирана по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, благодаря системе раннего обнаружения, а не от третьей стороны.
ТАСС 12:36
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Футбол

Гендиректор «Спартака» высказался против расширения РПЛ

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:14
Политика

В сенате США началось разбирательство по делу об импичменте Трампа

Сенат США официально получил обвинительное заключение по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
RT на русском 13:15
Экономика

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

РБК 14:07
Политика

Мишустин отреагировал на идею «налога на богатых»

Перед своим утверждением на пост премьер-министра РФ выяснилось, как Михаил Мишустин относится к идее введения прогрессивного налогообложения, так называемого "налога на богатых".
Piter.tv 13:46
Политика

Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку

Дни.ру вчера в 08:56
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета вчера в 12:12
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

RT на русском 00:34
Армия и оружие

Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

Discover24 вчера в 06:16
Политика

Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
РИА Новости 07:22
Происшествия

Опубликованы кадры с места посадки SSJ 100 на недействующую полосу

РИА Новости 11:00
Экономика

Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей.
Газета.Ru вчера в 07:57
Кино

Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

iReactor 13:23
Авто

Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России

Hyundai предлагает свой кроссовер Creta в максимальной комплектации за 1 млн 375 тыс. рублей, а топовая версия Tucson с автоматом и полным приводом стоит от 1 млн 764 тыс. рублей.
Профиль вчера в 13:36
Биатлон

Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге, Логинов финишировал 11-м

Советский спорт 10:57
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Политика

«Открытые медиа»: Медведев ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой Путина

Дмитрий Медведев сам попросил об отставке с поста премьер-министра из-за несогласия с конституционной реформой, о которой объявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Дождь 13:08
Музыка

Мишустин оказался автором музыки двух песен Лепса

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса.
Mockva.ru 11:02
Кино

Назван актёрский состав сериала «Властелин колец»

Профиль вчера в 16:04
Общество

Учителям добавят пять тысяч рублей за классное руководство

Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020 года, поручил добавить учителям пять тысяч рублей доплаты за классное руководство.
АМИТЕЛ вчера в 05:00
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Футбол

ЦСКА вошел в топ-20 европейских клубов по чистой прибыли в 2018 году

Московский ЦСКА попал в топ-20 европейских футбольных клубов по размеру чистой прибыли по итогам 2018 года, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл готовится дать показания против нее в суде

На днях издание Daily Mail сообщило, что отец собирается подтвердить свои слова в суде.
Woman.ru вчера в 06:06
Политика

Киев предложил создать подгруппу по вопросам границы с Россией

На заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе украинские представители предложили создать дополнительную подгруппу по вопросам границы с Россией.
РЕН ТВ 11:10
Общество

Сын Джона Толкина скончался в возрасте 95 лет

RT на русском 14:07
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Происшествия

Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Lenta.ru 14:25
Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
Главное