Политика

Российская газетаРоссийская газетаПять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing

Афганистан, Великобритания, Канада, Украина и Швеция требуют от Ирана компенсации за сбитый украинский пассажирский самолет. Об этом в четверг заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
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Пять стран потребовали от Ирана компенсаций за сбитый украинский самолет

ТАСС11:51

От Ирана потребовали компенсаций родственникам погибших в катастрофе

РИА Новости11:31

Пять стран потребовали от Ирана компенсаций семьям жертв крушения Boeing

РБК11:26

Иран призвали выплатить компенсации семьям погибших при крушении Boeing

Известия11:29

Пять стран требуют от Ирана компенсаций за сбитый украинский самолет

Эхо Москвы12:00

Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing

Российская газета12:14

У Тегерана требуют компенсаций за сбитый Boeing

REGNUM11:24
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Политика

Госдума проголосовала за утверждение Мишустина премьер-министром

Напомним, что кандидатуру Михаила Мишустина вчера выдвинул президент России Владимир Путин сразу после того, как было объявлено о роспуске правительства.
Newsler.ru 07:33
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Технологии

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru 12:54
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
РИА Новости вчера в 01:35
Футбол

«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»

В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Российская газета вчера в 18:07
Экономика

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
РИА Новости 14 января в 02:06
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Финансы

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что курс рубля может резко опуститься уже в обозримом будущем.
РИА Новости 05:22
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Гаджеты

Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10

Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.
Shraibikus News 10:19
Политика

Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России

Глава государства поблагодарил членов кабмина за работу 15 января после послания президента Федеральному собранию премьер министр России заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Pro Город Сыктывкар вчера в 08:50
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости вчера в 16:11
Здоровье

Врачи назвали шесть главных симптомов злокачественной опухоли желудка

По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.
Профиль 08:18
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
Общество

Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

РИА Новости вчера в 07:31
Музыка

Мишустин оказался автором музыки двух песен Лепса

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса.
Mockva.ru 11:02
Общество

После обещаний Мишустина акции «Яндекса» обновили максимум

На 11:17 мск бумаги компании торговались по 2 тыс. 789 рублей (+3,7%). Таким образом, акции компании обновили исторический максимум.
Аргументы недели 10:31
Футбол

Клубы Российской премьер-лиги проголосовали за расширение состава

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги проголосовало за расширение числа участников до 18, сообщает ТАСС со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.
BFM.ru 11:07
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.
Известия 12:59
Футбол

В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
РИА Новости 06:55
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Актуальные Новости 14 января в 00:05
Биатлон

Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

RT на русском 09:50
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль

На юге - в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае температура в феврале может быть теплее обычной на один градус.
Российская газета вчера в 19:01
Политика

Обвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат

Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат.
Российская газета вчера в 18:35
Общество

Житель Новороссийска продает «уникальную» кошку за 20 миллионов рублей

РИА Новости 09:39
Политика

Саркози предложил создать новый союз Европы с Россией

Новая международная структура могла бы решать проблемы безопасности и экономики от Европы до Азии, заявил экс-президент Франции Николя Саркози, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.
РБК 12:41
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Газета.Ru 12:43
Общество

Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства

Газета.Ru 08:20
Политика

«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 21:01
Происшествия

Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово

Газета.Ru 07:57
Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
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