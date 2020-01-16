Афганистан, Великобритания, Канада, Украина и Швеция требуют от Ирана компенсации за сбитый украинский пассажирский самолет. Об этом в четверг заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing

Политика Госдума проголосовала за утверждение Мишустина премьер-министром Напомним, что кандидатуру Михаила Мишустина вчера выдвинул президент России Владимир Путин сразу после того, как было объявлено о роспуске правительства.

Политика В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".

Происшествия Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.

Экономика Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.

Общество «Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Гаджеты Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10 Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.

Политика Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России Глава государства поблагодарил членов кабмина за работу 15 января после послания президента Федеральному собранию премьер министр России заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Политика В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.

Футбол Клубы Российской премьер-лиги проголосовали за расширение состава Общее собрание клубов Российской премьер-лиги проголосовало за расширение числа участников до 18, сообщает ТАСС со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.

Политика Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль На юге - в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае температура в феврале может быть теплее обычной на один градус.

Политика Саркози предложил создать новый союз Европы с Россией Новая международная структура могла бы решать проблемы безопасности и экономики от Европы до Азии, заявил экс-президент Франции Николя Саркози, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.

Политика Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине "Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.