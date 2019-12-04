По словам представителя «Магнита», компанию действительно покинули все названные топ-менеджеры, кроме Милиновой. Причиной их ухода в пресс-службе розничной компании называют плановые кадровые перестановки и оптимизацию структуры управления отдельных подразделений.

с чего всё началось

Шесть топ-менеджеров «Магнита» покидают компанию, сообщил «Ведомостям» человек, слышавший информацию от коллег, уходящих из компании.

Из «Магнита» уволились пять топ-менеджеров

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