Общество
ИнтерфаксПять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании
Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на человека, слышавшего информацию от коллег, уходящих из компании, из "Магнита" ушли шесть сотрудников.
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с чего всё началось
По словам представителя «Магнита», компанию действительно покинули все названные топ-менеджеры, кроме Милиновой. Причиной их ухода в пресс-службе розничной компании называют плановые кадровые перестановки и оптимизацию структуры управления отдельных подразделений.Ведомостивчера в 16:30
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