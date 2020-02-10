По меньшей мере пять турецких военнослужащих погибли в понедельник в результате обстрела в сирийском Идлибе. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства национальной обороны Турции.

Пять турецких военных погибли в результате обстрела в Идлибе

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