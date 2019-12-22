В минувшую пятницу состоялось подписание протокола соглашения о продолжении транзита и урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом». «Пять украинских компаний подписали контракт с российской компанией «Газпром» о поставках газа с 1 января 2020 года», — сообщил источник.

Пять украинских компаний подписали контракт о поставках с «Газпромом»

Происшествия Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.

Футбол Дзюба вновь признан лучшим футболистом России Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года.

Политика Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке Одну из лежащих на столе палок колбасы взял в руки, шедший за президентом его полномочный представитель в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Авто Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Происшествия Авария на тепловой сети произошла в иркутском Академгородке Прорыв тепловой сети произошёл вечером 23 декабря в районе Лермонтова, 126 в Иркутске, сообщается на странице оператора иркутских теплосетей в Facebook.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Происшествия На оборонном заводе в Екатеринбурге произошел пожар Пожар произошел на оборонном заводе №9 (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.

Здоровье Минздрав обновил проект Правил посещения пациентов в реанимации Президент России Владимир Путин еще в 2016 году поручил Минздраву РФ организовать возможность посещения родственниками пациентов, находящихся на лечении в отделениях реанимации.

Кино Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат Третья строчка - еще один экс-лидер, приключенческая комедия со Скалой Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) - 151,3 млн рублей за неделю и более 820 млн общей кассы.

Происшествия В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова прошел обыск. Об этом сообщил РБК глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Происшествия Следствие переквалифицировало обвинения по делу Калви Следствие переквалифицировало обвинение по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата), сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Авто АвтоВАЗ рассказал о главных новинках года Lada за 2019 год представила новые версий моделей в пяти семействах автомобилей марки – Granta, Largus, Vesta, Xray и 4x4.