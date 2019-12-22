Энергетика
ФАНПять украинских компаний подписали контракт о поставках с «Газпромом»
В минувшую пятницу состоялось подписание протокола соглашения о продолжении транзита и урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом». «Пять украинских компаний подписали контракт с российской компанией «Газпром» о поставках газа с 1 января 2020 года», — сообщил источник.
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