Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договор о поставках газа с 1 января. Об этом сегодня сообщают украинские СМИ со ссылкой на информированные источники в данной отрасли. Как отмечается, речь идет о прямых контрактах с российским концерном.

На Украине пять компаний подписали контракты с «Газпромом»

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