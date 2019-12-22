Энергетика
Аргументы неделиНа Украине пять компаний подписали контракты с «Газпромом»
Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договор о поставках газа с 1 января. Об этом сегодня сообщают украинские СМИ со ссылкой на информированные источники в данной отрасли. Как отмечается, речь идет о прямых контрактах с российским концерном.
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Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа
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Армия и оружие
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