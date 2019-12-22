Энергетика

Аргументы неделиАргументы неделиНа Украине пять компаний подписали контракты с «Газпромом»

Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договор о поставках газа с 1 января. Об этом сегодня сообщают украинские СМИ со ссылкой на информированные источники в данной отрасли. Как отмечается, речь идет о прямых контрактах с российским концерном.
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СМИ сообщили о пяти контрактах украинских компаний с «Газпромом»

РИА Новости10:37

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Lenta.ru04:12

СМИ сообщили о пяти контрактах с «Газпромом» компаний из Украины

Известия06:08

СМИ узнали о контракте украинских компаний с «Газпромом»

РБК05:38

СМИ: пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Коммерсантъ05:12

СМИ: у пяти украинских компаний уже подписаны контракты с «Газпромом»

Газета.Ru08:07

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

News.ru04:42
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