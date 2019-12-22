Энергетика
Lenta.ruПять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года. Об этом в воскресенье, 22 декабря, рассказал LIGA.net источник на нефтегазовом рынке. Названия компаний и объемы поставок не уточняются, пишет портал.
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