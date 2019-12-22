Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года. Об этом в воскресенье, 22 декабря, рассказал LIGA.net источник на нефтегазовом рынке. Названия компаний и объемы поставок не уточняются, пишет портал.
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СМИ узнали о контракте украинских компаний с «Газпромом»

РБК05:38

Пять украинских компаний подписали контракт с «Газпромом», пишут СМИ

РИА Новости03:35

СМИ: пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» о поставках газа с 1 января

Коммерсантъ05:12

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Lenta.ru04:12

СМИ: Украинские компании подписали контракт с «Газпромом»

Газета.Ru03:52

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

News.ru04:42

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» о поставках газа с нового года

Эхо Москвы05:30
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