Энергетика
Lenta.ruПять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года. Об этом в воскресенье, 22 декабря, рассказал LIGA.net источник на нефтегазовом рынке. Названия компаний и объемы поставок не уточняются, пишет портал.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Политика
В Совфеде оценили слова американского посла о реакции ЕС на санкции
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил RT, что посол США в Берлине Ричард Гренелл выдает желаемое за действительное, говоря о поддержке дипломатами ряда стран Евросоюза санкций против "Северного потока —2".
Политика
В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента
Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Космос
Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд
Футбол
«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции
В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
Происшествия
На территории завода в Омске обрушилось четырехэтажное здание
По словам собеседника агентства, обрушение произошло во время демонтажа здания на территории комбикормового завода.
Биатлон
Логинов и Елисеев выступят в мужском масс-старте на этапе КМ в Анси
Российские биатлонисты Александр Логинов и Матвей Елисеев примут участие в мужском масс-старте на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от президентской пенсии, которая положена ему после ухода с поста главы государства.
Происшествия
Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве
По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в блокировке резолюции по Сирии
Россия и Китай "испачкали руки в крови", отказавшись принимать резолюцию о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии, заявил Помпео.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева на съемках программы сделала массаж чужому жениху
Лариса Гузеева объясняла участнице, что специального стола в студии нет, есть только стул, а потом взяла инициативу в свои руки, поднялась на сцену и сама сделала массаж головы чужому жениху.
Футбол
УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 8 тысяч евро
«Краснодар» получил штраф в 8 тысяч евро по итогам матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Базеля» (1:0). «Быки» оштрафованы за поведение игроков, команда получила пять желтых карточек.
Шоу-бизнес
Гоша Куценко: Я хотел быть президентом Украины
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
Общество
В закон о воинской службе внесли изменения
Российское правительство одобрило ряд изменений, которые будут внесены в закон о воинской службе.
Происшествия
В Саратове застрелен сотрудник полиции
Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
Авто
Бюджетный Kia Sportage ставит рекорды продаж
Напомним, "бюджетная версия" Kia Sportage доступна только на китайском рынке.
Футбол
Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед".
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская заступилась за молодую жену Петросяна
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в настоящее время пребывает вместе с благоверным в Германии.
Политика
Гоша Куценко рассказал о желании стать президентом Украины
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Экономика
ПФР объявил сроки выплат январских пенсий
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
Происшествия
Найден черный ящик разбившегося Ан-72 с россиянами на борту в Конго
Культура
Все монстры «Ведьмака» от Netflix – сравниваем с играми
Шоу-бизнес
Отец Фриске назвал виновных в скандале с Пригожиным
Отец певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал скандал, который произошел между ним и Иосифом Пригожиным.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Футбол
Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.