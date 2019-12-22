Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года. Об этом в воскресенье, 22 декабря, рассказал LIGA.net источник на нефтегазовом рынке. Названия компаний и объемы поставок не уточняются, пишет портал.
Читать в источнике
Комментировать274

Подробнее о событии

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК10:00

СМИ: у пяти украинских компаний уже подписаны контракты с «Газпромом»

Газета.Ru08:07

Пять украинских компаний подписали контракт с «Газпромом», пишут СМИ

РИА Новости03:35

СМИ: пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Коммерсантъ05:12

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Lenta.ru04:12

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

News.ru04:42

СМИ сообщили о пяти контрактах с «Газпромом» компаний из Украины

Известия06:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
Культура

В Санкт-Петербурге к 180-летию Чайковского установят памятник

NewInform 08:24
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Космос

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

Космический корабль Starliner завершил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме и совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Lenta.ru 09:45
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости 07:58
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:29
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировала слухи о сборе денег на лечение

Директор Анастасии Заворотнюк Марина Попова прокомментировала телеканалу "360" появившиеся в СМИ сообщения о том, что банковские счета супруга артистки Петра Чернышева были заблокированы из-за поступавших на них пожертвований на лечение актрисы.
РИА Новости 09:20
Происшествия

В Уфе возбудили уголовное дело после пожара на заводе «Нефтехим»

Следователи намерены проанализировать изъятую производственную и разрешительную документацию, допросить руководство и сотрудников предприятия, провести пожарно-техническую судебную экспертизу для установления причины возгорания и оценку причиненного ущерба.
ТАСС 08:45
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

Российская газета 02:05
Спорт

Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице

На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Нева Спорт 04:56
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 20 декабря в 16:55
Происшествия

В Британии неизвестный устроил поножовщину

В Великобритании неизвестный перерезал двум людям горло. Об этом сообщает Daily Express.
Газета.Ru 09:59
Политика

Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин 23 декабря примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Российская газета 09:12
Экономика

В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes

По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.
URA.Ru вчера в 16:03
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия 20 декабря в 19:51
Политика

Россия назвала дату отмены роуминга с Белоруссией

В октябре сообщалось, что Россия и Белоруссия не смогли завершить работу над дорожной картой отмены роуминга между странами и взяли паузу.
Lenta.ru 08:56
Политика

Эрдоган: США получат ответ на санкции против «Турецкого потока»

Вашингтон получит зеркальный ответ от Анкары в случае введения санкций в отношении газопровода «Турецкий поток», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 декабря, сообщает телеканал NTV.
Красная весна 20 декабря в 09:14
Армия и оружие

Авианосец США отправился к берегам Сирии, чтобы «следить» за Россией

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», эксперт и участник «Изборского клуба», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин заявил в комментарии «ПолитРоссии», что США не могут смириться с успешной кампанией России в Сирии, поэтому и отправили авианосец.
Слово и Дело 09:56
Биатлон

Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф

Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
Вести.Ru 09:05
Технологии

Ночной режим в смартфонах плохо влияет на качество сна

Волга-Медиа 19 декабря в 21:04
Происшествия

В Саратове застрелен сотрудник полиции

Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
REGNUM вчера в 19:50
Армия и оружие

Эрдоган пообещал при необходимости усилить военную поддержку Ливии

Турция усилит при необходимости военную поддержку Ливии с использованием военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 08:00
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая осудила неравный брак Евгения Петросяна

Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.
МонаВиста 06:05
Политика

В партии Порошенко увидели угрозу нацбезопасности в соглашении по газу

Как сообщил 21 декабря журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак, риски по тарифам транзита, регуляторике и работе газотранспортных систем (ГТС) Украины понесет «Нафтогаз», что позволит «Газпрому» избежать новых судебных разбирательств из-за украинского транзита.
Известия 09:54
Политика

Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Газета.Ru 02:12
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Транспорт

ЦОДД предупредил водителей Москвы об ограничении движения на Новый год

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировал водителей Москвы об ограничениях автомобильного движения в течение новогодних праздников.
RT на русском 08:14
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 17 декабря в 01:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное