Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года. Об этом в воскресенье, 22 декабря, рассказал LIGA.net источник на нефтегазовом рынке. Названия компаний и объемы поставок не уточняются, пишет портал.
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СМИ сообщили о пяти контрактах с «Газпромом» компаний из Украины

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СМИ: пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

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Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Lenta.ru04:12

СМИ: Украинские компании подписали контракт с «Газпромом»

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СМИ узнали о контракте украинских компаний с «Газпромом»

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