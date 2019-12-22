Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года. Об этом в воскресенье, 22 декабря, рассказал LIGA.net источник на нефтегазовом рынке. Названия компаний и объемы поставок не уточняются, пишет портал.
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СМИ сообщили о пяти контрактах украинских компаний с «Газпромом»

РИА Новости10:37

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Lenta.ru04:12

СМИ: у пяти украинских компаний уже подписаны контракты с «Газпромом»

Газета.Ru08:07

СМИ сообщили о пяти контрактах с «Газпромом» компаний из Украины

Известия06:08

СМИ: пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Коммерсантъ05:12

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК10:00

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

News.ru04:42
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Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ 20 декабря в 10:35
Футбол

Моуринью: Сон получил очень странную красную карточку

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о красной карточке, которую получил нападающий команды Сон Хын Мин в домашнем матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:2). В середине второго тайма Сон ударил защитника «Челси» Антонио Рюдигера ногой в корпус, когда упал на газон в результате борьбы за мяч.
Чемпионат 14:26
Футбол

Тульский «Арсенал» отпустит полузащитника за 2 миллиона евро

Рогулев, которого считают близким к московскому «Спартаку», сообщил об интересе красно-белых к полузащитнику тульского «Арсенала» Игорю Горбатенко.
Молодой коммунар 11:31
Космос

РКК «Энергия» начала работу над лунным модулем

Хакасия-Информ 18 декабря в 20:45
Армия и оружие

Армия Сирии отбила атаку боевиков в Идлибе

Ранее Боренков сообщал, что в результате атаки боевиков в провинции Идлиб погибли трое сирийских солдат, ещё 20 получили ранения.
RT на русском 14:20
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В Саратове простились с полицейским, погибшим при задержании

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«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара

Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
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Экономика

ПФР объявил сроки выплат январских пенсий

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
Gazeta.SPb вчера в 04:15
Происшествия

В «лубянском стрелке» усмотрели националиста

Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации.
Коммерсантъ 14:17
Гаджеты

Диагональ новых мониторов LG UltraGear и UltraWide достигает 38 дюймов

В семейство UltraGear вошли модели 27GN950, 34GN850 и 38GN950 размером соответственно 27 дюймов, 34 дюйма и 38 дюймов по диагонали.
3DNews 05:38
Футбол

«Лацио» обыграл «Ювентус» и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии

В матче за Суперкубок Италии римский "Лацио" на поле стадиона "Кинг Сауд Юниверсити" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обыграл туринский "Ювентус" со счетом 3:1.
Вести.Ru 13:50
Религия

Приют для души: в Москве освятили новый православный храм святого праведного воина Федора Ушакова

ТК Звезда 11:49
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета 00:34
Здоровье

«Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.
РИА Новости 11:20
Музыка

YouTube впервые наградил за комментарий с миллионом лайков

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Боливия присоединилась к «Группе Лимы»

Боливия присоединилась к «Группе Лимы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны.
RT на русском 14:38
Футбол

Шомуродов номинирован на звание Лучшего футболиста Азии-2019

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов попал в шорт-лист издания Fox Sport Asia и поборется за звание Лучшего футболиста Азии-2019.
ФК Ростов 13:29
Финансы

Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках.
BFM.ru 20 декабря в 08:28
Кино

Леонардо Ди Каприо рассказал, как его «тошнит» от жалоб актёров

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Политика

РФ в СБ ООН наложила вето на резолюцию по трансграничной помощи Сирии

Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта по предоставлению трансграничной помощи Сирии.
Экономика сегодня 20 декабря в 14:16
Общество

Рэпер перекрыл движение в центре Москвы ради клипа

Певец-стритрейсер Григорий Зироян, который известен своими выходками на дороге, перекрыл движение на Новом Арбате в Москве ради съемок клипа.
Газета.Ru 13:12
Происшествия

В Чикаго 13 человек получили ранения при стрельбе на вечеринке

REGNUM 08:34
Шоу-бизнес

Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Рамблер вчера в 12:18
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости 07:58
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Происшествия

В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска, которого подозревают в убийстве трехлетней дочки.
Российская газета 12:37
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В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
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