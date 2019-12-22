Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что стороны договорились о выплатите "Газпромом" "Нафтогазу" около 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Также стороны отказались от взаимных претензий. Новый контракт будет подписан на пять лет.

Пять украинских компаний подписали с «Газпромом» контракты

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