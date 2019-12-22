Энергетика
Piter.tvПять украинских компаний подписали с «Газпромом» контракты
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что стороны договорились о выплатите "Газпромом" "Нафтогазу" около 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Также стороны отказались от взаимных претензий. Новый контракт будет подписан на пять лет.
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Транспорт
СМИ узнали о планах запуска реформы подготовки водителей в январе
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат кабинета министров, часть реформы запустят уже в январе, после публикации документа в официальном издании.
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Метели и сильный порывистый ветер ворвутся в Алтайский край 24 декабря
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Нидерланды обратились к России за помощью расследовать крушение MH17
Нидерланды попросили помощи России в деле расследования возможной причастности Украины к трагедии в небе над Донбассом в 2014 году.
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
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Компартия Чехии потребовала отставки главы МИД за потакание нацизму в ООН
Уйти в отставку за отказ поддержать в ООН Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма призвал главу МИД Чехии Томаша Петржичека председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), первый вице-спикер Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.
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Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
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Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
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Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Хоккей
«Торонто» победил «Каролину», команды забили 14 голов
Во встрече было забито 14 голов, матч завершился со счётом 8:6 в пользу «Торонто».
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
Общество
В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу
"Дело Топоровских" История началась в октябре 2017 года, когда в музее изящных искусств в бельгийском городе Гент были выставлены входящие в состав коллекции Тодоровского 24 ранее неизвестных работы российских авангардистов начала прошлого века, включая Казимира Малевича, Василия Кандинского и других.
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Резюмируя, Юлия отметила, что хочет выйти замуж по любви.
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СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал законопроект о домашнем насилии, который сейчас проходит этап обсуждения в Совете Федерации.
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
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Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
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Басков показал свадебное фото с Еленой Воробей
Оказалось, свадебные наряды российских артистов, это часть их образа для новогоднего шоу, которое покажут на «Первом канале».
Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
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Задачу повысить эффективность работы сахалинского правительства поставил губернатор Валерий Лимаренко.
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Боец Шлеменко отреагировал на слова Губерниева о Сталине
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МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.