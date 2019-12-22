Энергетика

Piter.tvPiter.tvПять украинских компаний подписали с «Газпромом» контракты

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что стороны договорились о выплатите "Газпромом" "Нафтогазу" около 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Также стороны отказались от взаимных претензий. Новый контракт будет подписан на пять лет.
Читать в источнике
Комментировать336

Подробнее о событии

СМИ сообщили о пяти контрактах украинских компаний с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 10:37

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

News.ruвчера в 04:42

СМИ: у пяти украинских компаний уже подписаны контракты с «Газпромом»

Газета.Ruвчера в 08:07

СМИ сообщили о пяти контрактах с «Газпромом» компаний из Украины

Известиявчера в 06:08

СМИ: пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Коммерсантъвчера в 05:12

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Lenta.ruвчера в 04:12

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Транспорт

СМИ узнали о планах запуска реформы подготовки водителей в январе

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат кабинета министров, часть реформы запустят уже в январе, после публикации документа в официальном издании.
РБК 17:14
Общество

Метели и сильный порывистый ветер ворвутся в Алтайский край 24 декабря

Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных условиях 24 декабря в Алтайском крае ожидается ухудшение погоды: сильный снег, метели и ветер с порывами до 24 метров в секунду.
АМИТЕЛ 18:01
Политика

Нидерланды обратились к России за помощью расследовать крушение MH17

Нидерланды попросили помощи России в деле расследования возможной причастности Украины к трагедии в небе над Донбассом в 2014 году.
Журналистская правда 09:41
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 19 декабря в 19:02
Политика

Компартия Чехии потребовала отставки главы МИД за потакание нацизму в ООН

Уйти в отставку за отказ поддержать в ООН Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма призвал главу МИД Чехии Томаша Петржичека председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), первый вице-спикер Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.
REGNUM 19:08
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", — написала Кудрявцева.
Газета.Ru 18:11
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Политика

На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту

Визит президента России Владимира Путина в Крым представители Киева назвали "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
РИА Новости 08:45
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Кино

Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Аргументы и Факты 17:39
Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета вчера в 00:34
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Хоккей

«Торонто» победил «Каролину», команды забили 14 голов

Во встрече было забито 14 голов, матч завершился со счётом 8:6 в пользу «Торонто».
Чемпионат 16:59
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
ToDay News Ufa вчера в 03:01
Общество

В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу

"Дело Топоровских" История началась в октябре 2017 года, когда в музее изящных искусств в бельгийском городе Гент были выставлены входящие в состав коллекции Тодоровского 24 ранее неизвестных работы российских авангардистов начала прошлого века, включая Казимира Малевича, Василия Кандинского и других.
Интерфакс 11:04
Шоу-бизнес

Юлия Барановская: «Замуж выйду точно»

Резюмируя, Юлия отметила, что хочет выйти замуж по любви.
WomanHit.ru 06:31
Происшествия

СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Lenta.ru 18:40
Политика

Кадыров назвал закон о домашнем насилии причиной разрушения семей

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал законопроект о домашнем насилии, который сейчас проходит этап обсуждения в Совете Федерации.
Lenta.ru 17:47
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия 17:49
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Шоу-бизнес

Басков показал свадебное фото с Еленой Воробей

Оказалось, свадебные наряды российских артистов, это часть их образа для новогоднего шоу, которое покажут на «Первом канале».
Слово и Дело 21 декабря в 09:41
Шоу-бизнес

Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах

Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Newsroom24 08:40
Происшествия

На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы

РИА Новости 07:53
Происшествия

В Красноярске нашли пропавшую 16 лет назад женщину

РБК 00:26
Происшествия

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7

Известия 15:19
Общество

KPI сахалинских чиновников обсудили с депутатами и общественниками

Задачу повысить эффективность работы сахалинского правительства поставил губернатор Валерий Лимаренко.
ТИА Острова 19:40
Единоборства

Боец Шлеменко отреагировал на слова Губерниева о Сталине

Газета.Ru вчера в 18:32
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное