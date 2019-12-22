Пять украинский компаний подписали контракты с российской корпорацией "Газпром". Поставки "голубого топлива" должны начаться 1 января 2020 года. Такую информацию украинскому порталу Liga.net предоставил информированный собеседник на нефтегазовом рынке.

Пять украинских компаний заключили контракты с «Газпромом»

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