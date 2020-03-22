Происшествия
RT на русскомПять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.
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Пять человек получили ранения в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.ТАСС09:45
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