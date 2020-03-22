Происшествия

RT на русскомRT на русскомПять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.
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с чего всё началось

На складе ракетного завода под Мурманском произошел взрыв

Пять человек получили ранения в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС09:45

Подробнее о событии

«Раненых при взрыве под Мурманском не было»

Северпост13:15

Источник: военные получили поверхностные ранения от подрыва боеприпаса под Мурманском

ТАСС11:21

Взрыв прогремел на складе боеприпасов в Мурманске

ТК Звезда09:49

Пять человек пострадали при взрыве боеприпаса на складе под Мурманском

Интерфакс10:03

При подрыве боеприпаса пострадали пять военнослужащих Северного флота

РИА Новости09:54

Пять человек пострадали при взрыве на арсенале под Мурманском

Би-порт10:11

При взрыве под Мурманском пострадали 6 человек

Вечерний Мурманск10:42
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Общество

В Германии запретят собираться больше двух человек из-за пандемии

Правительство ФРГ и руководство 16 федеральных земель Германии приняло решение запретить людям собираться больше двух из-за пандемии коронавируса, сообщает в воскресенье агентство Dpa.
Интерфакс 11:11
Общество

Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Lenta.ru 16:35
Происшествия

Почти сто полицейских в Нью-Йорке заразились коронавирусом

Коронавирусом в Нью-Йорке заразились 98 полицейских, сообщил на пресс-конференции шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши.
РИА Новости 16:22
Общество

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 17:33
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией

Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
МордовМедиа 08:06
Происшествия

Пациент рассказал о ситуации в клинике, где лечат врача с COVID-19

Пациент главной краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала врач, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости 12:24
Общество

На Сахалине у двух жителей подозревается заражение коронавирусом

Южно-Сахалинск, 22 марта 2020, 08:55 — REGNUM заражение коронавирусной инфекцией подозревается у двух жителей Сахалинской области.
REGNUM 01:55
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Здоровье

Чем предлагают заменить медицинские маски для защиты от коронавируса

Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
ToDay News Ufa 19 марта в 05:41
Общество

В Минздраве Украины сообщили о 81 новом подозрении на COVID-19

Киев, 22 марта 2020, 15:26 — REGNUM По состоянию на утро 22 марта в украинский центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на заражение вирусом COVID-19, сообщает 22 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
REGNUM 08:26
Общество

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Известия 15:36
Экономика

Страховщики попросили главу ЦБ смягчить требования

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой временно смягчить требования к участникам страхового сектора в условиях пандемии коронавируса и повышенной волатильности.
Банки.ру 17:01
Армия и оружие

Американские военные в Европе заразились коронавирусом

Как минимум 35 американских военнослужащих в Европе заразились коронавирусом COVID-19.
Комсомольская правда 20 марта в 22:49
Общество

Путину не понравился дерзкий ответ чиновников

Люди от страха затариваются в промышленных масштабах макаронами.
Московский Комсомолец 09:27
Экономика

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
РБК вчера в 00:31
Музыка

Организаторы «Евровидения» объяснили, что дальше будет с конкурсом

Оргкомитет международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году был отменен из-за бушующей по всему миру пандемии нового коронавируса, принял решение по "Евровидению-2021".
Российская газета 20 марта в 17:32
Общество

В Евросоюзе допустили закрытие границ на два года

Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:21
Религия

Патриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию

Аргументы недели 06:47
Армия и оружие

Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии

REGNUM 17:27
Экономика

У России появился план по снижению выбросов парниковых газов до 2050 года

Минэкономразвития не указывает, во сколько обойдется реализация стратегии до 2050 года, но меры, косвенно связанные со снижением выбросов, в 2019 ‒ 2020 годах оценивает в 4,3 трлн руб. Что предполагает базовый сценарий В базовом сценарии Россия снизит выбросы парниковых газов к 2050 году на 36% (от уровня 1990 года), до 2 млрд т эквивалента СО2.
РБК 17:00
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вместе с детьми улетела в Россию без Джигана

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с четырьмя детьми покинула США и улетела в Россию без мужа.
ФАН 08:48
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Политика

В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:23
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч

По состоянию на утро воскресенья, 22 марта, общее число людей, зараженных коронавирусом, в мире составило почти 306 тысяч, прирост за сутки составил 31,8 тысячи случаев или 11,6%. Такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора.
FreeNews-Volga 05:24
Технологии

Компания Microsoft показала новый дизайн Windows 10

UfacityNews.ru вчера в 15:12
Автоспорт

Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне

F1news.ru 14:51
Общество

У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 12:16
Общество

В Египте умер от коронавируса генерал армии

«Вооруженные силы оплакивают смерть одного из своих сыновей, который скончался в воскресенье в результате заражения коронавирусом во время участия в профилактических мероприятиях по борьбе с распространением вируса в стране», — говорится в заявлении египетских военных.
РБК 18:18
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