Пять человек получили ранения в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

с чего всё началось

«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

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