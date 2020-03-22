Происшествия

RT на русскомRT на русскомПять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.
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с чего всё началось

На складе ракетного завода под Мурманском произошел взрыв

Пять человек получили ранения в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС09:45

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Пять человек пострадали при взрыве боеприпаса на складе под Мурманском

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Источник: военные получили поверхностные ранения от подрыва боеприпаса под Мурманском

ТАСС11:21

Пять человек пострадали при взрыве на арсенале под Мурманском

Би-порт10:11

«Раненых при взрыве под Мурманском не было»

Северпост13:15

При подрыве боеприпаса пострадали пять военнослужащих Северного флота

РИА Новости09:54

Взрыв прогремел на складе боеприпасов в Мурманске

ТК Звезда09:49

При взрыве под Мурманском пострадали 6 человек

Вечерний Мурманск10:42
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Общество

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Минпромторг начал поставлять медицинские маски в регионы

Минпромторг России начал централизованно поставлять медицинские маски в регионы, следует из сообщения ведомства.
Газета.Ru 12:33
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Газета.Ru 13:29
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
Культура

Минкульт составил список фильмов и спектаклей для просмотра дома

Сотрудники Министерства культуры РФ вместе со специалистами сайта «Культура.РФ» составили специальную подборку кинофильмов, и книг, а также концертов и лекций.
Live24 20 марта в 10:53
Общество

Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией

"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.
Интерфакс 08:05
Культура

В КВН подшутили над Соловьевым песней «Я люблю свою родину! Вроде бы»

News.ru 14:52
Общество

В числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
ТВ Центр 09:16
Здоровье

Врач-инфекционист рассказала, для кого вреден чеснок

Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях нельзя употреблять чеснок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:18
Автоспорт

Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне

F1news.ru 14:51
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Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета вчера в 02:59
Политика

В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
REGNUM 12:32
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 03:44
Происшествия

Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли

Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.
Lenta.ru 03:49
Политика

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

«Россия справляется с эпидемией коронавируса гораздо лучше, чем европейские страны», — написал журналист в статье для издания Der Standard.
Телеканал 360° 02:59
Футбол

Экс-игрок сборной Нигерии погиб в автокатастрофе

Экс-форвард сборной Нигерии Ифеаньи Джордж погиб в автокатастрофе, сообщает BBC. Отмечается, что его автомобиль врезался в грузовик.
Газета.Ru 14:30
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В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19

"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.
ТАСС 13:02
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
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Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
Спорт

МОК прорабатывает вариант переноса Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение относительно возможности переноса Олимпиады-2020 в Токио на фоне ситуации с коронавирусом в течение четырех недель.
Российская газета 14:54
Здоровье

Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ

Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Российская газета 12:55
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ 20 марта в 14:51
Политика

Возможность перехода Путина на удаленную работу пока не обсуждается

В Кремле пока не рассматривают возможность перехода президента Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с развитием ситуации с коронавирусом, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 14:53
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Кино

Премьеру «Миньонов 2» отложили из-за коронавируса

Киностудия Universal отложила намеченный на конец июня 2020 года релиз мультфильма «Миньоны 2: Грювитация» из-за мер, предпринимаемых для борьбы с коронавирусом.
Культуромания 20 марта в 07:50
Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают Watch Dogs и Stanley Parable

Кэри, США, 20 марта 2020, 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.
REGNUM 20 марта в 03:02
Общество

Названы преимущества российских систем диагностики коронавируса

Российские тест-системы для диагностики инфекционного заболевания COVID-19 имеют преимущества перед разработками других стран.
Комсомольская правда 11:56
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