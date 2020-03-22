Происшествия

RT на русскомRT на русскомПять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.
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с чего всё началось

На складе ракетного завода под Мурманском произошел взрыв

Пять человек получили ранения в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС09:45

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«Раненых при взрыве под Мурманском не было»

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Источник: военные получили поверхностные ранения от подрыва боеприпаса под Мурманском

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При подрыве боеприпаса пострадали пять военнослужащих Северного флота

РИА Новости09:54

Пять человек пострадали при взрыве боеприпаса на складе под Мурманском

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Пять человек пострадали при взрыве на арсенале под Мурманском

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Взрыв прогремел на складе боеприпасов в Мурманске

ТК Звезда09:49

При взрыве под Мурманском пострадали 6 человек

Вечерний Мурманск10:42
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Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

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Итальянские врачи назвали болезни, повышающие опасность коронавируса

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"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.
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REGNUM вчера в 09:18
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
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"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.
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Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 16:14
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В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
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Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
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Политика

В городах России проходят акции против поправок в Конституцию

FreeNews-Volga 08:04
Наука

Французские врачи заявили об эффективности комбинированного препарата против коронавируса

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Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
Газета.Ru 09:16
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Россия отправила первые самолеты в Италию для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 08:20
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Стоимость бензина и воды сравнялась в США

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Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
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Оздоев признался, что не нервничал из-за результатов теста на коронавирус

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как проводит время на карантине в связи с приостановкой Тинькофф РПЛ из-за коронавируса.
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Общество

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Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.
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Армия и оружие

Польское СМИ испугалось российского «электронного колпака» для Европы

Piter.tv 20 марта в 15:34
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Происшествия

Еще 7 воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

После пребывания в больницах региона домой выписали 17 человек, у которых коронавирус ранее не подтвердился.
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Общество

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Сирии

Дамаск, 22 марта 2020, 23:21 — REGNUM Первый случай заражения новым коронавирусом выявили в Сирии.
REGNUM 16:21
Здоровье

Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад.
Рифей-Пермь вчера в 06:18
Общество

В Китае выявлены 43 тыс. бессимптомных носителей коронавируса

В Китае выявлены 43 000 носителей короновируса, у которых нет симптомов болезни. Их не включили в статистику органов здравоохранения.
ToDay News Ufa 12:40
Общество

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
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Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru 19 марта в 15:48
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 09:17
Общество

В Германии из-за коронавируса запретили собираться больше, чем по двое

Власти Германии ввели запрет на собрания более двух человек для противодействия распространению коронавируса.
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Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
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