Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении

Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении. Об этом рассказал директор центра Иван Стилиди.
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Дмитрий Песков
Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 15:19
с чего всё началось
30 сентября на канале YouTube
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