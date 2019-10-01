Общество
Вечерняя МоскваПять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении
Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении. Об этом рассказал директор центра Иван Стилиди.
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Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 15:19
с чего всё началось
30 сентября на канале YouTube был опубликован видеоролик, в котором четверо врачей-онкологов НИИ ДОиГ потребовали отстранить от должности директора института Светлану Варфоломееву, которая возглавила учреждение в июне 2019 года.Коммерсантъ11:45
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В Крыму на дороге «Таврида» в районе поселка Приморское произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада Приора» и «КИА Оптима», в результате которого погибли три человека.
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Рынок новых автомобилей в России продолжает падение. Тем временем продажи подержанных машин набирают обороты.
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Газета.Ru 05:16
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Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года
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Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
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За первые два часа пиковый онлайн превысил 200 тыс. и продолжает расти.
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Смартфон Realme X2 Pro оснастят процессором Snapdragon 855 Plus
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
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Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики
Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
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Опровергнута связь рака с мясом
Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
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