Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с самыми большими зарплатами

На третьей строчке оказалась Москва, где доля высокооплачиваемых работников составила 27,4 процента. Также в число регионов, где более 20 процентов жителей получают зарплату более 100 тысяч, вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.
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с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019

В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 20 до 52 тысяч.
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Life.ruвчера в 18:14

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Российская газетавчера в 20:03
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Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
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Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Экономика

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Известия вчера в 11:36
Экономика

Госдума расширит полномочия ФАС вплоть до вскрытия помещений

В новой редакции закона ФАС может получить полномочия на вскрытие помещений и силовое изъятие документов.
Ридус 02:39
Происшествия

Прокурор заявила в суде о несостоятельности жалобы Голунова

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RT на русском 02:45
Общество

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
РБК 00:00
Наука

Кофе по утрам помогает организму бороться с несколькими болезнями

Напитки, которые содержат кофеин, полезны для мозга и помогают в борьбе с когнитивными нарушениями, вызванными старением.
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В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК 30 ноября в 10:02
Технологии

Пользователи Windows 7 могут бесплатно перейти на Windows 10

Пользователи операционных систем Windows 7, 8 и 8.1 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10.
UfacityNews.ru вчера в 14:41
Происшествия

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

Есть претензии и к оценке количества пострадавших: АОДКБ предлагает исключить из списка троих детей, у которых ВГС диагностирован «сразу же при первом поступлении в гематологическое отделение», одного ребенка, случай которого «не может быть связан с госпитализацией», а также восьмерых пациентов, у которых ВГС был выявлен через несколько лет после госпитализации.
Коммерсантъ вчера в 17:35
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Украинский военный эксперт Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским артиллерийским катером типа «Гюрза-М».
News.ru вчера в 00:39
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

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РИА Новости вчера в 12:14
Общество

Все районы Петербурга чистят от снега круглосуточно

Обильный снегопад заставил коммунальщиков Петербурга вести работы по уборке снега с улиц, дворов и тротуаров в круглосуточном режиме.
Экономика сегодня 00:00
Происшествия

Врачи спасли ребенка беременной пассажирки упавшего с моста автобуса

Lenta.ru 01:08
Политика

Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку

Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку, причем сделал это он в стиле Трампа, объявив о своем решении в Twitter.
Российская газета 00:21
Происшествия

Трое подростков утонули в Брянской области

Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
REGNUM 01:15
Кино

Продолжение «Холодного сердца» возглавило российский прокат

Российская газета 02:42
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

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Экономика

Верфь «Звезда» сотрудничает с Samsung

В прошлом месяце верфь «Звезда», которая принадлежит консорциуму компаний «Роснефть» и Газпромбанк, и южнокорейская компания Samsung Heavy Industries заключили соглашение на поставку комплектующих для пяти газовозов проекта «Арктик СПГ-2» компании НОВАТЭК.
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Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
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Армия и оружие

Российские войска в Сирии атаковали беспилотники

Военные базы в Сирии, где располагаются как сирийские правительственные войска, так и поддерживающие их российские вооруженные силы, дважды за ночь атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
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Общество

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
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Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва вчера в 04:27
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