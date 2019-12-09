Энергетика
Вечерняя МоскваПятая солнечная электростанция заработала в Бурятии
Пятая солнечная электростанция мощностью 15 мегаватт заработала в Хоринском районе Бурятии в воскресенье, 8 декабря, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
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Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей
"Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова", - сказал защитник.
Происшествия
Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках
В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Гаджеты
Android 10 с One UI 2 вышла для смартфонов Samsung Galaxy S10 в России
Samsung для российских владельцев Galaxy S10, S10+ и 10e начала распространять Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2. Позже обновление до новой ОС получат владельцы Galaxy Note10 и Note10+.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Политика
Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла
Ранее в эффективности ведущихся с США переговоров усомнился глава МИД КНДР Ли Ён Хо.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
В офисе Зеленского подтвердили его встречу с Путиным в Париже
В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили его встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоится после переговоров «нормандской четверки».
Общество
В Дагестане задержан подозреваемый в финансировании терроризма
По версии следствия, подозреваемый вместе со своим братом и находящимися в Турции и Сирии сообщниками занимались спонсированием запрещённой группировки «Исламское государство» под видом благотворительной деятельности.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Гаджеты
«Мегафон» открывает магазины нового формата с игровой зоной
По результатам работы первых двух магазинов в первые полгода компания решит, стоит ли открывать новые магазины такого же формата.
Политика
Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку
Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.
Авто
Конкурента ГАЗели выпустит «КамАЗ»
Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Общество
Названы самые пьющие регионы России. Уральцы оказались в лидерах
Лидерами антирейтинга стали Приморский край (85 место), Чукотка (84 место) и Ненецкий автономный округ (83 место).Меньше же всего пьющих оказалось в Чечне (1 место), Ингушетии (2 место) и Дагестане (3 место).
Экономика
Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России
Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Энергетика
Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа
Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
Спорт
Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.
Экономика
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Политика
В МИД подтвердили подготовку встречи Лаврова с Трампом
В российском МИД ожидают, что глава ведомства Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Вашингтон будет принят президентом США Дональдом Трампом, сообщил источник "Интерфакса" в министерстве.
Политика
Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
Турецкий лидер Тайип Эрдоган раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слова об исламском терроризме на саммите НАТО, который прошел в минувшую среду в Лондоне.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев тратит деньги сына
Отец покойной певицы говорит, что известный телеведущий снял со счета 6-летнего Платона около двух миллионов рублей.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Общество
Чайка рассказал о новых методах борьбы с коррупцией
Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в 2020 году в России будут вводится новые методы борьбы с коррупцией.
Армия и оружие
В Белоруссии начали переговоры о совместных учениях с НАТО
В Белоруссии не исключают возможности проведения совместных учений с НАТО.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.