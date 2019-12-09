Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПятая солнечная электростанция заработала в Бурятии

Пятая солнечная электростанция мощностью 15 мегаватт заработала в Хоринском районе Бурятии в воскресенье, 8 декабря, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
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В Бурятии введена в строй пятая солнечная электростанция

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Новая солнечная электростанция построена в Бурятии

Народные новостивчера в 21:54
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