Пятая солнечная электростанция мощностью 15 мегаватт заработала в Хоринском районе Бурятии в воскресенье, 8 декабря, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Происшествия Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей "Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова", - сказал защитник.

Происшествия Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».

Общество В Дагестане задержан подозреваемый в финансировании терроризма По версии следствия, подозреваемый вместе со своим братом и находящимися в Турции и Сирии сообщниками занимались спонсированием запрещённой группировки «Исламское государство» под видом благотворительной деятельности.

Гаджеты «Мегафон» открывает магазины нового формата с игровой зоной По результатам работы первых двух магазинов в первые полгода компания решит, стоит ли открывать новые магазины такого же формата.

Политика Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

Авто Конкурента ГАЗели выпустит «КамАЗ» Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.

Общество Названы самые пьющие регионы России. Уральцы оказались в лидерах Лидерами антирейтинга стали Приморский край (85 место), Чукотка (84 место) и Ненецкий автономный округ (83 место).Меньше же всего пьющих оказалось в Чечне (1 место), Ингушетии (2 место) и Дагестане (3 место).

Происшествия Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.

Энергетика Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.

Спорт Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.

Политика В МИД подтвердили подготовку встречи Лаврова с Трампом В российском МИД ожидают, что глава ведомства Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Вашингтон будет принят президентом США Дональдом Трампом, сообщил источник "Интерфакса" в министерстве.

Политика Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме Турецкий лидер Тайип Эрдоган раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слова об исламском терроризме на саммите НАТО, который прошел в минувшую среду в Лондоне.

Общество Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.