с чего всё началось

Обвал на биржах привел к тому, что состояние пяти богатейших россиян за один день сократилось на $6,058 млрд.

Пять богатейших россиян за день потеряли $6 млрд

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