Экономика

KM.ruKM.ruПять богатейших россиян за день потеряли $6 млрд

Обвал на биржах привел к тому, что состояние пяти богатейших россиян за один день сократилось на $6,058 млрд.
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Суммарное состояние пяти богатейших российских бизнесменов за сутки резко снизилось на фоне распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time
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РИА Новостивчера в 10:46

Подробнее о событии

Главные богачи России за сутки потеряли 5,5 миллиарда долларов

Lenta.ruвчера в 08:33

Пятерка богатейших россиян за день потеряла $6 млрд

РБКвчера в 10:03

Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

Известиявчера в 09:01

Богатейшие россияне за день потеряли $3,2 миллиарда из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 10:46

Forbes: пятеро богатейших россиян лишились $6 млрд за день из-за коронавируса

ТАССвчера в 07:57

Пятеро российских олигархов потеряли миллиарды долларов за день из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 07:52

Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

Forbesвчера в 06:33
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:24, Ашберн
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

ТАСС 08:00
Общество

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Московская мэрия согласовала проведение 29 февраля мероприятия под названием "Марш памяти Бориса Немцова" по заявленному маршруту (от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова) с количеством участников до 30 тыс. человек.
ТАСС 06:30
Здоровье

Московскую больницу №52 закрыли на карантин

Ранее в СМИ появилась информация, что больницу закрыли на карантин для проверки случая коронавируса.
News.ru 08:20
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News вчера в 06:23
Спорт

Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
РИА Новости 07:48
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ

Газета.Ru 08:15
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 06:23
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
REGNUM 02:24
Космос

Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Вести.Ru 05:26
Шоу-бизнес

Русская модель с грудью 11-го размера прославилась в западных СМИ

Героиней публикаций Анастасия стала благодаря своему достоинству - груди 11-ого (!) размера.
Shraibikus News 04:44
Политика

Лавров сообщил о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайиип Эрдоган провели телефонный разговор.
ПолитРоссия вчера в 05:15
Футбол

Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво

Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что игроки "Баварии" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" употребляли пиво и виски.
Sport.ru вчера в 11:14
Наука

В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон

Актуальные Новости 03:03
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
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Армия и оружие

Джабаров призвал Турцию прекратить военные действия в Идлибе

Из-за действий Турции сирийский Идлиб стал оплотом террористов, заявил в пятницу, 28 февраля, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия вчера в 02:44
Политика

В Госдуме призвали не оставлять Сирию один на один с турками

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что для России неприемлемо оставлять сирийские войска один на один с армией Турции.
News.ru 06:23
Религия

Завтра православные верующие встретят Прощеное воскресенье

Ну а сама дорога, возможно, могла стать последней. А потому проститься и простить друг другу обиды считалось столь важным.
Orenday.ru 03:15
Общество

Катерина Тихонова возглавит институт искусственного интеллекта МГУ

News.ru вчера в 06:18
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Политика

На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев

BFM.ru 07:22
Спорт

Фаткулина стала четвертой на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье

Российская конькобежка Ольга Фаткулина показала четвертый результат в первом забеге на дистанции 500 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в Норвегии.
РИА Новости вчера в 12:38
Технологии

Крупнейший игровой ритейлер подтвердил характеристики PlayStation 5

GameStop — крупнейший игровой ритейлер, занимающийся продажей игровых консолей, видеоигр, игровых аксессуаров и прочей геймерской атрибутики, опубликовал на официальном сайте страничку, посвященную PlayStation 5. На ней торговая сеть подтвердила характеристики новой консоли Sony.
Ferra вчера в 06:59
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 07:54
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК вчера в 02:37
Шоу-бизнес

Билан разочарован, что выбрал Шихман, а не Собчак для записи программы

SM News 06:13
Политика

Глава МИД Украины заявил, что посоревновался бы в дзюдо с Путиным

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сыграл бы в гольф или посоревновался бы в дзюдо с президентом РФ Владимиром Путиным, если бы конфликт на Донбассе закончился.
РИА Новости 06:43
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
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Футбол

Пять матчей чемпионата Италии по футболу перенесли из-за коронавируса

Пять матчей чемпионата Италии по футболу перенесли в связи со вспышкой нового типа коронавируса.
Мой Брянск 07:51
Единоборства

Кадыров оценил удар Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Instagram оценил спарринг с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.
Lenta.ru 03:31
Космос

Началось создание российской многоразовой ракеты

Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
ToDay News Ufa вчера в 03:33
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