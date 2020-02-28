Экономика
KM.ruПять богатейших россиян за день потеряли $6 млрд
Обвал на биржах привел к тому, что состояние пяти богатейших россиян за один день сократилось на $6,058 млрд.
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с чего всё началось
Суммарное состояние пяти богатейших российских бизнесменов за сутки резко снизилось на фоне распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time.РИА Новостивчера в 10:46
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Общество
В Москве проходит шествие памяти Бориса Немцова
Московская мэрия согласовала проведение 29 февраля мероприятия под названием "Марш памяти Бориса Немцова" по заявленному маршруту (от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова) с количеством участников до 30 тыс. человек.
Здоровье
Московскую больницу №52 закрыли на карантин
Ранее в СМИ появилась информация, что больницу закрыли на карантин для проверки случая коронавируса.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
Космос
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Шоу-бизнес
Русская модель с грудью 11-го размера прославилась в западных СМИ
Героиней публикаций Анастасия стала благодаря своему достоинству - груди 11-ого (!) размера.
Политика
Лавров сообщил о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайиип Эрдоган провели телефонный разговор.
Футбол
Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво
Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что игроки "Баварии" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" употребляли пиво и виски.
Наука
В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Армия и оружие
Джабаров призвал Турцию прекратить военные действия в Идлибе
Из-за действий Турции сирийский Идлиб стал оплотом террористов, заявил в пятницу, 28 февраля, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Политика
В Госдуме призвали не оставлять Сирию один на один с турками
Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что для России неприемлемо оставлять сирийские войска один на один с армией Турции.
Религия
Завтра православные верующие встретят Прощеное воскресенье
Ну а сама дорога, возможно, могла стать последней. А потому проститься и простить друг другу обиды считалось столь важным.
Общество
Катерина Тихонова возглавит институт искусственного интеллекта МГУ
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Спорт
Фаткулина стала четвертой на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье
Российская конькобежка Ольга Фаткулина показала четвертый результат в первом забеге на дистанции 500 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в Норвегии.
Технологии
Крупнейший игровой ритейлер подтвердил характеристики PlayStation 5
GameStop — крупнейший игровой ритейлер, занимающийся продажей игровых консолей, видеоигр, игровых аксессуаров и прочей геймерской атрибутики, опубликовал на официальном сайте страничку, посвященную PlayStation 5. На ней торговая сеть подтвердила характеристики новой консоли Sony.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Политика
Глава МИД Украины заявил, что посоревновался бы в дзюдо с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сыграл бы в гольф или посоревновался бы в дзюдо с президентом РФ Владимиром Путиным, если бы конфликт на Донбассе закончился.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Футбол
Пять матчей чемпионата Италии по футболу перенесли из-за коронавируса
Пять матчей чемпионата Италии по футболу перенесли в связи со вспышкой нового типа коронавируса.
Единоборства
Кадыров оценил удар Емельяненко
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Instagram оценил спарринг с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.
Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.