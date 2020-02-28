Экономика
Мой БрянскПятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса
По данным Forbes, 5 богатейших россиян за 1 день потеряли $6 млрд. Об этом пишет газета «Известия». Уточняется, что это связано эпидемией коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
Суммарное состояние пяти богатейших российских бизнесменов за сутки резко снизилось на фоне распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time.РИА Новостивчера в 10:46
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Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину
Главного редактора телеканала RTVI и автора Youtube-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили на Украину.
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В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.
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В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы
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Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.
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ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
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США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
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В Челябинской области школьник умер во время урока
"В дневное время в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 9-летний школьник", - говорится в сообщении.
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Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Политика
Скабеева раскритиковала Зеленского за отказ праздновать День Победы
Президент Украины Владимир Зеленский следует линии «гражданского общества» и «нациков», решив отказаться от празднования Дня Победы, заявила телеведущая Ольга Скабеева.
Общество
Маленькие оренбуржцы появились на свет в особый день
Родители стараются записать малыша на 1 марта, чтобы день рождения человек мог отмечать каждый год, а не раз в четыре года.
Футбол
Матч «Ювентус» — «Интер» перенесен из-за коронавируса
Футбол
ЦСКА — Урал 0:0 (Перерыв)
Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
Гаджеты
Счастье на улице владельцев новых видеокарт Radeon. Свежий драйвер AMD исправляет множество известных проблем
На самом деле проблема касается всех карт поколения Navi, но именно линейка RX 5700 на рынке уже достаточно давно, так что владельцев таких адаптеров достаточно много.
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Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу
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На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
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Взрыв метеорита в небе над Хорватией попал на видео
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Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении
Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
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39-летний Калкин уже давно не появлялся в крупных проектах, занимаясь своим подкастом и напоминая о себе появлениями на разных интернет-каналах.
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Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
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Папа Римский отменил все официальные аудиенции
Все официальные аудиенции у Папы Римского Франциска отменены, но понтифик отслужил утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи.
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